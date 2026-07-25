Tarifas honorarios contadores públicos en Colombia ¿Cuánto cobran por hacer la declaración de renta?

Declaración de renta - mujer preocupada - billetes colombianos - DIAN - Getty Images y Cortesía

La declaración de renta es un documento que las personas naturales presentan ante la DIAN para informar los ingresos, patrimonio, consumos, inversiones, compras y demás movimientos financieros que corresponden al año gravable, es decir, 2026.

Es importante aclarar que declarar renta no significa que deba pagar impuestos. Pues muchas personas presentan la declaración de renta y el resultado es un saldo en cero.

Acá le contamos quiénes deben declarar renta en este 2026.

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¿Quiénes deben declarar renta?

Las personas que deben presentar declaración de renta durante el año gravable 2025 son quienes superen los siguientes topes establecidos por la DIAN.

Patrimonio bruto al 31 de diciembre fue superior a $211.792.500 (4.500 UVT)

Ingresos brutos superiores a $65.891.000 (1.400 UVT)

Consumos con tarjeta de crédito superiores a $65.891.000 (1.400 UVT)

Valor total de compras y consumos superiores a $65.891.000 (1.400 UVT)

Consignaciones, depósitos o inversiones financieras que superen los $65.891.000 (1.400 UVT)

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¿Cuánto cobra un contador por hacer la declaración de renta?

Se estima que los contadores pueden cobrarle desde $200.000 hasta los $500.000 cuando la declaración de renta son casos sencillos, esto quiere decir, ingresos básicos y pocas deducciones.

Sin embargo, hay casos en los que pueden cobrar hasta $2.000.000, pues algunas involucraron auditorías fiscales o situaciones legales complejas.

Por otro lado, Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, afirmó que para la declaración de renta es importante “Buscar una buena asesoría y encontrar a un contador que se ciña a la norma, que tenga reputación de honestidad y de probidad en su trabajo y no busque atajos”

Sin embargo, aunque el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emite orientaciones sobre honorarios calculados en salarios mínimos, ya que en realidad el mercado es autónomo.

Declaraciones básicas $150.000 a $350.000: esto aplica para personas naturales. Son ciudadanos con una única fuente de ingresos, sin inversiones complejas o pocos movimientos bancaraios

Declaraciones intermedias $400.000 a $1.200.000: es para trabajadores profesionales, prestadores de servicios o comentarios. Esto incluye a personas con múltiples fuentes de ingresos, poseedores de varios bienes inmuebles o carteras de inversiones activas.

Declaraciones más completas de $1.500.000 a $3.500.000: Este tipo de cobro es dirigido más a personas jurídicas o individuos con altos patrimonios, con activos en el exterior y esquemas de planeación tributaria avanzada.

¿Qué documentos necesita para declarar renta?