Mincomercio pide a la Dian y Minhacienda liderar marco normativo ante aranceles de EEUU

AME8403. BUENAVENTURA (COLOMBIA), 11/04/2025.- Fotografía de contenedores este jueves, en el puerto de Buenaventura (Colombia). El Gobierno colombiano enviará cartas formales al de EE.UU. para buscar una negociación que permita la disminución o la eliminación del arancel del 10 % establecido por el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este viernes fuentes oficiales. EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán ( EFE )

En una nueva carta enviada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la DIAN y al Ministerio de Hacienda. le exige la reglamentación urgente sobre la prohibición de importar bienes con trabajo forzoso. Esta solicitud busca frenar el aumento de aranceles de Estados Unidos al 12,5%.

Según el Ministerio de Comercio en la carta, durante los últimos meses se promovieron mesas de trabajo, reuniones técnicas y gestiones interinstitucionales con el propósito de construir un mecanismo que permitiera a la DIAN ejercer controles efectivos sobre este tipo de importaciones.

“La asignación de dichas competencias a la habían obedecida que conforme al ordenamiento jurídico colombiano es la autoridad encargada de ejercer el control aduanero, la fiscalización de las operaciones de comercio exterior y el control de ingreso y salida de mercancía del territorio nacional. En consecuencia, únicamente dicha entidad cuenta con la facultad de legales para adoptar medidas materiales sobre las mercancías objeto de importación tales como la suspensión de levante, la inmovilización, la retención preventiva, la inspección aduanera, y las demás actuaciones dirigidas a impedir el ingreso de bienes cuando existe fundamento legal para ello”, asegura la carta

Al no emitirse la norma a tiempo, el Gobierno estadounidense activó el incremento del gravamen (del 10% al 12,5%), afectando severamente a sectores como las flores, confecciones, jabones y alimentos procesados.

El Ministerio reclama que la DIAN asumió el compromiso de liderar esta reglamentación de control. Por su parte, el director de la entidad aduanera, Carlos Emilio Betancourt, respondió que la definición de la política corresponde a MinComercio y que ellos ya entregaron los insumos técnicos correspondientes.

“No obstante, pese a las diferentes alternativas planteadas por este ministerio de la propuesta no fue incorporada dentro del proyecto de ley. En consecuencia del ministerio de comercio industria y turismo continúa adelantando todas las actuaciones que le eran jurídicamente posibles dentro del ámbito de sus competencias culminando la expedición de la resolución conjunta con el ministerio de trabajo, mediante la cual se establece criterios que de vida diligencia identificación evaluación y gestión del riesgo frente al trabajo forzoso en las cadenas del suministro así como mecanismos para valorar información objetiva y fortalecer la coordinación institucional, sobre la cual se hace preciso indicar que la Dian hizo comentarios pero no se sumó a la misma”, indica la misiva.

El ministerio indica que en ese contexto y luego de los múltiples llamados a mesas de trabajo y gestiones realizadas por la entidad, le pide a ambas entidades liderar la construcción implementación del instrumento normativo que dota la autoridad aduanera de las facultades necesarias para ejercer un control efectivo sobre el ingreso de ese tipo de mercancías al país.