ANT: Un millón de hectáreas decididas en procesos agrarios, 335 mil de ellas se declararon baldías

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), avanza en el ordenamiento de la propiedad rural en Colombia mediante la recuperación de bienes de la Nación y el fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la tierra para miles de familias campesinas y comunidades étnicas.

A través de los procesos agrarios, la entidad ha dado respuesta a conflictos históricos relacionados con la propiedad rural, la ocupación indebida de tierras públicas, la delimitación entre bienes de la Nación y propiedades privadas, así como con la protección de ecosistemas estratégicos.

Entre agosto de 2022 y junio de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolvió procesos agrarios sobre más de un millón de hectáreas mediante la decisión de 3.669 expedientes en diferentes regiones del país.

Estas actuaciones permitieron esclarecer la situación jurídica de miles de predios rurales, recuperar terrenos de propiedad de la Nación ocupados de manera irregular y brindar mayor seguridad jurídica tanto a comunidades campesinas como a propietarios privados.

Los resultados evidencian un importante volumen de actuaciones en departamentos como Meta, Córdoba, Boyacá y Sucre, territorios que concentran buena parte de los procesos agrarios adelantados por la entidad.

La Agencia Nacional de Tierras recuperó 335.000 hectáreas de baldíos de la Nación, equivalentes al 33 % del área objeto de decisión. Estos terrenos fueron incorporados al Fondo Nacional de Tierras para su destinación a familias campesinas y comunidades étnicas, en el marco de la Reforma Agraria.

Asimismo, se estableció que el 67 % restante corresponde a predios de propiedad privada, otorgando seguridad jurídica sobre su titularidad a terratenientes, ganaderos y demás particulares.

“Estas decisiones demuestran que los procesos agrarios son una herramienta fundamental para el ordenamiento de la propiedad rural. Nos permite resolver conflictos históricos relacionados con la ocupación, el uso y la tenencia de los predios rurales”, explicó Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.

Con la recuperación de estas hectáreas baldías de la nación y su incorporación al Fondo Nacional de Tierras, la ANT avanza en el acceso equitativo a la tierra, uno de los principales objetivos de la política de Reforma Agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Cuatro procesos para ordenar la tierra

Para Julián Ballén Reina, subdirector de Seguridad Jurídica de Tierras de la ANT, uno de los avances más importantes corresponde a los procesos de clarificación de la propiedad privada que se han desarrollado especialmente en el altiplano cundiboyacense.

“En materia de procesos agrarios, tenemos cuatro procesos. El primero, la clarificación de la propiedad privada, regionalizada específicamente en el altiplano cundiboyacense. Allí estamos determinando naturaleza jurídica y se ha hecho gestión con títulos históricos que hoy generan seguridad jurídica para las familias de esta región”, señaló el funcionario.

El segundo proceso corresponde a deslinde de tierras de la Nación, particularmente en departamentos como Cesar, Córdoba y Sucre, donde se han tomado decisiones sobre complejos cenagosos estratégicos como Amanzaguapos, Machado y La Zapatosa.

“Estas decisiones generan seguridad jurídica para los campesinos anfibios de estas regiones, fortalecen la seguridad alimentaria y permiten que las familias que históricamente habitan estos territorios puedan desarrollar sus actividades productivas de manera adecuada”, añadió el funcionario.

El tercer proceso corresponde a la recuperación de baldíos de la Nación ocupados de manera indebida por particulares. Este es el procedimiento que más aporta a la cifra nacional de hectáreas recuperadas, con una alta concentración de casos en la altillanura colombiana.