Rafael Dudamel: Comenzar ganando, contra un rival directo por el descenso, nos enfoca hacia arriba

Deportivo Cali comenzó la Liga 2026-II con el pie derecho, luego de derrotar en condición de local 2-0 a Jaguares. El compromiso se definió hasta la etapa complementaria, donde los vallecaucanos lograron la diferencia con anotaciones de Steven Rodríguez y de Johan Martínez, a los 71 y 75 minutos, respectivamente.

En la rueda de prensa posterior al partido, Rafael Dudamel, técnico del Cali, destacó la labor de sus dirigidos para conseguir el triunfo, una victoria que, además, resaltó, al tratarse de un rival directo en la lucha por el descenso.

“No me gusta salir a colgarme medallas que no me corresponden. Como entrenador mi deber es proyectarme un partido, compartirlo con mis dirigidos, prepararlo de acuerdo a lo que uno puede obtener de toda la información. Ellos hasta hace una semana, semana y media, hicieron un periplo por Medellín, de más o menos 10 días, hicieron tres partidos y mi deber es extraer toda esa información, y llevarla al campo para que ellos la puedan asimilar y que en el partido podamos proyectar lo que posiblemente pueda suceder. Hoy, ellos intentaban hacer todo igual a lo que habíamos visto y para lo que nos habíamos preparado, después como entrenador tengo un plan inicial, con el equipo titular, y tengo en mente un Plan B o Plan C, y luego las individualidades te marcan diferencia”, comentó inicialmente sobre su papel en el triunfo.

Al respecto, añadió: “Decirte que el gol fue producto de un funcionamiento, es mentira, hay muchas cosas que dentro del funcionamiento que intentamos desarrollar, las vi, pero es toda virtud de Johan (Martínez), entró como en un principio tenía en mente iba a ser Nico (Benedetti). Ellos realizaron unos cambios que me dan la posibilidad de ser más agresivo y el partido se abrió así. Decir que yo trabajaba que (Gustavo) Cuéllar fuese abajo a recuperar la pelota, eso es mentira. Hay un 30-40 % del entrenador y el 60% es de ellos, para mí todo es virtud de los futbolistas, que hoy han entendido que era cuestión de paciencia”.

Finalmente, sobre la victoria, destacó que se trataba de un duelo directo por el descenso: “Hay pequeños detalles que nos van a servir para seguir mejorando y esto es cuestión del día a día, semana a semana. Comenzar ganando 2-0, contra un rival directo por el descenso, hoy nos hace enfocarnos solamente hacia arriba”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

Deportivo Cali estará visitando el próximo sábado al Medellín en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Dicho compromiso se disputará a partir de las 6:10PM.