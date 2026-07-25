Presidente de Alianza: “No alcanza el dinero de la TV... Nos mantenemos con nuestros recursos”

Carlos Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, habló en exclusiva con El VBAR sobre la solicitud que hicieron los ocho equipos tradicionales del fútbol colombiano sobre la redistribución de los ingresos por los derechos de televisión.

En un primer momento, el dirigente señaló que estos clubes “no han hecho ninguna propuesta”, razón por la que, según expresó, no ha podido estudiar cambio alguno. Lo que sí aceptó es que se “han enviado unas comunicaciones”, que vendría siendo la publicación que se realizó días pasados sobre este tema.

“Recibimos a un abogado que ellos nombraron, pero no nos hemos reunidos con los equipos. En el seno de la Dimayor, que es en donde se discute todo, no recibimos ningún abogado vocero, sino a los delegados de los equipos”, comentó Ferreira.

Es preciso recordar que para el 29 de julio está pactada una reunión extraordinaria con la Asamblea General de Clubes para discutir todo este tema, dado que en diciembre de este año vence el contrato con el actual dueño de los derechos de TV.

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Complicaciones de Alianza para mantener una nómina en primera división

El presidente Carlos Ferreira comentó además que el dinero recibido de los derechos de televisión “no alcanza” para mantener una nómina de primera división. Incluso confesó que le ha tocado sacar de su propio bolsillo para evitar sanciones de los entes de control.

“Es difícil sostener a un equipo si no hay afición. Para poder sostener el equipo en la A, debemos mantener de nuestros propios recursos al equipo. No alcanza los dineros que recibimos de la televisión, los patrocinios y de la poca asistencia que tenemos. Como no alcanza, tenemos que apalancarnos y por momentos hacer negocio con los futbolistas", apuntó

Y complementó de manera vehehmente: “Al final del ejercicio, siempre debemos salir a salvar al equipo para no caer en causas de disolución”.