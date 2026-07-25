Preocupación por ola de inseguridad en el sector minero

Cúcuta

Los ataques con explosivos, las intimidaciones, amenazas y extorsiones tienen en “jaque” la continuidad de las operaciones de las plantas coquizadoras en esta zona del país.

El presidente de Fenalcarbón Carlos Canté dijo a Caracol Radio que “no se puede desconocer que los brotes de violencia del Catatumbo se han trasladado a la zona rural y a la frontera colombo venezolana”.

Indicó el dirigente gremial que este panorama mantiene en vilo la continuidad de operaciones debido a los brotes de violencia que han impactado fuertemente el sector.

Explicó que “frente a este panorama más de novecientos trabajadores podrían verse afectados debido a la parálisis que se ha venido registrando en algunas de estas plantas”.

Indicó que “esta situación no es nueva, pero no se puede desconocer que se ha agudizado en los últimos años y que hoy tiene el gremio deprimido”.

Finalmente expresó su confianza por que el nuevo gobierno les devuelva la seguridad y revise las medidas económicas que se han impuesto al sector y que también son un efecto negativo parta su producción y comercialización.