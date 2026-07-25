Gobernador destaca retorno de Satena a la región

A partir del lunes vuelve la ruta Cúcuta-Ocaña en Satena /. Foto Relacionada.

Norte de Santander

El anuncio de las autoridades aéreas junto a la compañía Satena de restablecer la operación entre Cúcuta y Ocaña volvió a generar esperanzas para la conectividad de la región.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar dijo a Caracol Radio que “celebramos el anuncio dad ala importancia para la región de aumentar la comunicación aérea en esta zona del país”.

Explicó el mandatario que “hoy nos han garantizado que están dadas las condiciones para que la empresa vuelva a operar y ojalá también podamos avanzar en ese mismo sentido con Tibú”.

Indicó que “seguimos trabajando de la mano con las autoridades para trabajar en todas las medidas de seguridad necesarias para tranquilidad de los viajeros”.

Finalmente manifestó su interés por avanzar con el nuevo gobierno en los planes de infraestructura para la región dada la importancia de fortalecer la región como destino y superar dificultades por brotes de inseguridad.

Satena reanudará sus vuelos con tres frecuencias semanales el próximo lunes 27 de julio.