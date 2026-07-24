Alcalde de Ocaña compromete mayor reacción de las autoridades con Centro de Monitoreo

Cúcuta

El alcalde del municipio de Ocaña Emiro Cañizares destacó el comienzo de la nueva estrategia de seguridad que tendrá su municipio.

El mandatario de los ocañeros afirmó a Caracol Radio que “el trabajo en equipo genera importantes resultados, el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, la secretaria de Seguridad Ciudadana y el municipio han permitido que logremos avanzare en esta estrategia”.

Explicó que el proyecto va a permitir a la policía nacional, y al ejército contribuir en el desarrollo de las acciones preventivas para la ciudadanía en el casco urbano.

Precisó que las 120 cámaras van a tener 60 puntos de visualización que serán manejadas para dar respuesta a las peticiones, quejas y situaciones de alerta de las comunidades.

Indicó además que “el 80% de cámaras estaban fuera de línea o con vida útil agotada y con este moderno sistema llegará a dar respuesta a las necesidades que en materia de seguridad venía exigiendo la ciudadanía”.

Finalmente el alcalde destacó el interés y el apoyo del gobierno departamental para alcanzar este propósito que ya hoy es una realidad.