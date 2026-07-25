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25 jul 2026 Actualizado 18:16

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Mexicano acusado de feminicidio en México fue capturado en el aeropuerto de Rionegro

Solo en el mes de julio, Migración Colombia ha identificado a 8 extranjeros por delitos como trata de personas, narcotráfico, entre otros, en esa terminal aérea del Oriente de Antioquia.

Mexicano buscado por el delito de feminicidio- Foto Migración Colombia

Mexicano buscado por el delito de feminicidio- Foto Migración Colombia

Mexicano buscado por el delito de feminicidio- Foto Migración Colombia
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Rionegro- Antioquia

El extranjero arribó desde la ciudad de México al aeropuerto internacional José María Córdova del municipio de Rionegro. Durante el registro de los funcionarios de Migración Colombia, se identificó que el ciudadano mexicano tenía una alerta de Circular Roja de la Interpol de ese país por el delito de feminicidio. De inmediato fue capturado y dejado a disposición de las autoridades para el respectivo procedimiento.

Según la entidad colombiana, esta acción demuestra el control migratorio que se tiene en esa terminal aérea y destaca que solo en el mes de julio han sido capturados ocho extranjeros buscados en el exterior y Colombia por delitos como narcotráfico, tráfico de migrantes, estafa agravada, porte ilegal de armas, acto sexual, hurto calificado y agravado, receptación y concierto para delinquir.

Mientras que en todo el año Migración Colombia en Antioquia registra la identificación de 35 personas, 8 de ellas con circulares de Interpol.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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