Una menor es señalada de presuntamente planear el hurto y homicidio de un líder social en Antioquia

El Carmen de Viboral- Antioquia

La Policía Antioquia informó que aprehendió a una adolescente señalada de presuntamente haber participado en el crimen de un líder social en el mes de diciembre del 2024 en el Oriente de Antioquia y que, al parecer, integraría el grupo ilegal “El Mesa” que delinque en el oriente del departamento.

Según el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, la menor conocida con el alias de “Yeral” era requerida por la justicia por los presuntos delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir. Además, está señalada de coordinar el tráfico local de estupefacientes en el municipio de Rionegro.

“Según la investigación, esta menor hacía parte de la estructura criminal Los Mesa, con injerencia en el Carmen de Viboral y Rionegro, principalmente. Es señalada de participar o de planear presuntamente en el hurto y también en el homicidio del líder social John Freddy Ramírez. Esto ocurrió en el año 2024 para el mes de diciembre”, manifestó el oficial.

El líder social y gestor deportivo John Fredy Ramírez era reconocido por impulsar el deporte entre los menores y fue asesinado en el municipio de El Carmen de Viboral. Con esta acción policial, el crimen de esta persona quedó esclarecido, aseguró el coronel Muñoz.