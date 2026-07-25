Medellín registra 91 suicidios en el primer semestre de 2026: 14 más que en 2025

Laura Gaviria de 17 años de edad fue la última víctima de suicidio en Armenia / Archivo Particular

Medellín, Antioquia

La salud mental de los jóvenes se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública, en la ciudad de Medellín con efectos en su desarrollo, bienestar y futuro. Según los expertos, los trastornos mentales en la adolescencia y la juventud (especialmente entre los 15 y 24 años) generan impactos que van mucho más allá del sufrimiento individual. Afectan el rendimiento académico, las relaciones sociales, la capacidad de insertarse laboralmente y, en los casos más graves, elevan el riesgo de conductas suicidas.

Es por ello, por lo que desde la Personería Distrital de Medellín se ha advertido de un incremento de 14 casos de suicidio durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo lapso de 2025. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se presentaron 91 muertes por esta causa en el Distrito, según el seguimiento del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de esa agencia del Ministerio Público.

Según el registro de la Personería de los 91 casos, 70 correspondieron a hombres (77 %) y 21 a mujeres (23 %), de acuerdo con los datos del Registro Único de Afiliados, Nacimientos y Defunciones (RUAF-ND).

Los grupos de edad más afectados fueron el de 15 a 24 años, con 27 casos, y el de 30 a 34 años, con 11. Las comunas con mayor número de suicidios fueron Villa Hermosa (11), seguida de Popular, Manrique y La Candelaria, con 7 casos cada una.

En el mismo periodo se registraron 1.259 intentos de suicidio. De estos, 809 involucraron a mujeres (64,3 %) y 450 a hombres (35,7 %). Los factores desencadenantes más frecuentes fueron problemas familiares (401 casos), conflictos de pareja o expareja (250), dificultades económicas (105), problemas laborales (79) y maltrato físico, psicológico o sexual (53).

Otros factores identificados incluyen enfermedad crónica dolorosa o discapacitante, muerte de familiares, situaciones en el entorno escolar, problemas legales y suicidio de familiares o conocidos.

Ante este panorama entidades como la Personería a través de su Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, insisten en la necesidad de fortalecer la Política Pública de Salud Mental con acciones prioritarias hacia la población joven. El trabajo articulado entre salud, inclusión social, juventud y educación es fundamental para detectar tempranamente los casos, ampliar el acceso a atención psicológica y psiquiátrica, y reducir el estigma.