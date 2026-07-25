Desde el 14 de agosto, la Clínica del Norte suspenderá la atención de Urgencias

La Fundación Clínica del Norte está en alerta debido a las millonarias deudas que acumulan varias EPS, lo que ha derivado en decisiones logísticas en ese centro asistencial ante la crisis económica que los golpea.

La clínica ha manifestado que las deudas de las entidades NUEVA E.P.S, SAVIA SALUD, COOSALUD y ADRES que superan los 107 mil millones de pesos Y la ausencia de giro de dinero suficiente en los últimos meses ha generado una afectación compleja, obligándoles a tomar la decisión de cerrar la sala de urgencias a partir del 14 de agosto del 2026.

Asegura la Fundación Clínica del Norte: “Lo anterior, siendo insostenible la cartera actual y en procura de mantener la operación de la clínica, hemos tomado la decisión de realizar el cierre del servicio de urgencias, a partir del 14 de agosto del 2026”, manifiesta en un comunicado.

Agrega que la decisión ha sido analizada con bastante tiempo. Incluso han intentado hacer acercamientos con los deudores, incluso con la administración del municipio de Bello, donde tiene la sede, pero no se ha podido mejorar la crisis económica; por ello, tomaron la decisión.

Finalmente, solicitó a la comunidad asistir a otros centros de urgencias de esa población del norte del Valle de Aburrá después del 14 de agosto.