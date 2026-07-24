“EducarMe para VivirMe”: la propuesta creativa que celebra 25 años de Colegiatura en Colombiamoda

Medellín

La institución universitaria Colegiatura celebra un cuarto de siglo de la pasarela Jóvenes Creadores en Colombiamoda, bajo el concepto central “EducarMe para VivirMe”. Este movimiento impulsa a las nuevas generaciones de talentos que transforman la industria textil a través de la sostenibilidad, la innovación y la exploración creativa.

Para la edición 2026, este próximo miércoles 29 de julio a las 3 de la tarde, 16 estudiantes de Diseño de Modas de esta institución educativa, presentarán colecciones de vestuario enfocadas en el territorio, la memoria y la identidad, destacando por su patronaje experimental, reutilización textil, tintes naturales y sistemas modulares.

La pasarela reunirá el talento emergente de Amalia Ochoa, Manuela Cárcamo, Danny Álvarez, Francesca Arcieri, Daniel Cataño, Louie Cuervo, Ana Sofía Arango, Ximena Gómez, Juanita Posada, María Salomé Jiménez, Leidy Rendón, María José López, Maximiliano Arias, Laura Bran, Ana Isabel Madrigal y Juliana Rodríguez, quienes se presentarán en el auditorio principal de pasarelas en Plaza Mayor.

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A esta presentación de estudiantes se suma Adriana Celis, egresada de la institución y diseñadora invitada con su marca Lièvre, quien presentará la colección “Spring Up”. Su propuesta conceptual está inspirada en los ciclos de la naturaleza y la evolución constante de la vida como una red de creación conectada.

El proyecto articula a estudiantes de carreras como Comunicación en Narrativas Transmedia, Gastronomía, Diseño de Espacios, Producción de Moda y Estrategia de Marca. Además, como parte del aniversario, lanzaron un videopodcast junto a la plataforma Gente Local para dialogar sobre la evolución del perfil profesional en la industria.