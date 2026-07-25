“Las condiciones están dadas para las Fiestas del Mar”: secretario de Gobierno, Camilo George

Santa Marta

En Santa Marta se llevan a cabo las Fiestas del Mar y la celebración del cumpleaños 501 de la ciudad. Durante estos días se desarrolla una variada programación que incluye el Festival Gastronómico, el desfile de balleneras y el Reinado Nacional del Mar. La Alcaldía Distrital presentó la agenda oficial de una festividad que revive una de las tradiciones más queridas de la ciudad y que este año se celebra bajo el lema “¡Santa Marta, qué vaina linda!”.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno, Camilo George, entregó detalles de la fiesta más importante de los samarios, la logística implementada y las diferentes actividades que por estos días se realizan en la ciudad.

“Las condiciones están dadas. Tenemos más de 900 policías abordando los eventos masivos. Hoy en la tarde tendremos el gran desfile de balleneras; el martes 28 será la serenata a Santa Marta y el desfile folclórico será mañana domingo”, precisó el secretario de Gobierno, Camilo George.

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Asimismo, destacó que la “ciudad tiene la capacidad de conectarse por más de 28 frecuencias diarias con distintas ciudades en Colombia, incluida la ciudad de Panamá. Tenemos una capacidad hotelera en el corredor sur y en el Centro Histórico, con hoteles estilo resort, boutique y hostales. Algo muy importante son las competencias que tenemos con nuestro mar y la Sierra, y eso se complementa con la celebración de los 501 años, que quiere unir al pueblo samario”.