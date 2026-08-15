DIMAR advierte aumento de vientos y oleaje en el Caribe: Santa Marta bajo vigilancia

La Dirección General Marítima alertó sobre un cambio en las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano que podría generar un incremento en la intensidad de los vientos y del oleaje durante este fin de semana.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, hasta el domingo 16 de agosto se prevé la influencia de ondas tropicales y la presencia de aire subsahariano, condiciones que favorecerán el fortalecimiento de los vientos alisios y variaciones en la nubosidad y las precipitaciones.

Para Santa Marta y el litoral Caribe, el llamado está dirigido especialmente a quienes realizan actividades marítimas, ante el posible deterioro de las condiciones de navegación.

En las zonas de altamar del Caribe colombiano se esperan vientos de entre 29 y 57 kilómetros por hora, además de un incremento en el oleaje.

La DIMAR recomienda a navegantes, pescadores y operadores marítimos mantenerse atentos a los reportes oficiales y adoptar las medidas de seguridad necesarias antes de salir al mar.