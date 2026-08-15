DIMAR advierte aumento de vientos y oleaje en el Caribe: Santa Marta bajo vigilancia
DIMAR advierte un aumento de los vientos y el oleaje en el Caribe colombiano durante este fin de semana, con posibles efectos en las actividades marítimas de Santa Marta.
La Dirección General Marítima alertó sobre un cambio en las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano que podría generar un incremento en la intensidad de los vientos y del oleaje durante este fin de semana.
De acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, hasta el domingo 16 de agosto se prevé la influencia de ondas tropicales y la presencia de aire subsahariano, condiciones que favorecerán el fortalecimiento de los vientos alisios y variaciones en la nubosidad y las precipitaciones.
Para Santa Marta y el litoral Caribe, el llamado está dirigido especialmente a quienes realizan actividades marítimas, ante el posible deterioro de las condiciones de navegación.
En las zonas de altamar del Caribe colombiano se esperan vientos de entre 29 y 57 kilómetros por hora, además de un incremento en el oleaje.
La DIMAR recomienda a navegantes, pescadores y operadores marítimos mantenerse atentos a los reportes oficiales y adoptar las medidas de seguridad necesarias antes de salir al mar.