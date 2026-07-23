Fiesta del Mar Santa Marta 2026: Programación del concierto gratis de Mr.Black, Beéle, Piso 21 y más

Santa Marta inició la celebración de la Fiesta del Mar 2026, una de las festividades más esperadas en el Caribe colombiano. Para esta edición, se realiza como parte de la conmemoración a los 501 años de la fundación de la ciudad con siete días de actividades culturales, deportivas y musicales.

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Desde el 23 y hasta el 29 de julio, samarios y visitantes podrán disfrutar de una agenda que incluye conciertos gratuitos, desfiles, competencias náuticas, muestras gastronómicas y espacios que buscan exaltar a la capital del Magdalena.

La programación musical de este año reunirá a artistas de diferentes géneros en escenarios abiertos al público. El 28 de julio se realizará la tradicional Gran Serenata a Santa Marta, que tendrá como artista principal a Beéle, acompañado por Gusi y Churo Díaz.

La agenda artística comenzará el 23 de julio con el Concierto Góspel, en el que participarán Evan Craft y Montesanto. Un día después, el vallenato y la música tropical tomarán protagonismo con el tradicional concierto Acordeones y Mar, que contará con la participación de Elder Dayán Díaz, Checo Acosta y otros artistas invitados.

Para el sábado 25, Piso 21, Sergio Vargas, Peter Manjarrés y Mr Black se unen a la fiesta para el Concierto de Balleneras.

El domingo 26 de julio será el turno de la Verbena del Mar, un espacio dedicado al talento samario en el que se presentarán Lalo Ebratt, Yera, Mane Ariza, L’Omy, Blindaje 10, Estereobeat, Theo y Reynell, mientras que el lunes 27 de julio se realizará el tradicional Concierto de Compositores Vallenatos, con la participación de Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón, en homenaje a uno de los géneros musicales más representativos de la región Caribe.

Como parte de las novedades de este año, la Fiesta del Mar estrenará su himno oficial, ’35 Grados’, interpretado por el colectivo Samarian Flavor, integrado por Mane Ariza, Yera, Lalo Ebratt, L’Omy, Blindaje 10, Estereobeat, Reynell y Theo. Según el comunicado, el sencillo “fusiona sonidos tradicionales del Caribe con elementos contemporáneos como el house”, con el propósito de rendir homenaje a Santa Marta y convertirse en la banda sonora de esta edición de la festividad.

Además de los conciertos, la programación contempla el Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años, el Desfile de Balleneras, el Desfile Folclórico, competencias náuticas, actividades recreativas y ferias de emprendimiento que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. Los organizadores destacaron que la celebración busca consolidar a Santa Marta “como uno de los encuentros culturales y turísticos más importantes del país”.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, aseguró que la Fiesta del Mar representa una oportunidad para resaltar la identidad de la ciudad y el aporte de quienes la han construido a lo largo de su historia. “Hablar de la Fiesta del Mar es hablar de cultura, de música, de gastronomía, de tradición y de encuentro. Es hablar de los barrios, de los corregimientos, de nuestros artistas, de nuestros pescadores, de nuestros deportistas y de todos aquellos que han contribuido a construir el alma de esta ciudad”, afirmó.

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Programación Fiesta del Mar 2026

23 de julio

Concierto Góspel con Evan Craft y Montesanto.

8:00 p. m., Tarima Playa Los Cocos.

24 de julio

Concierto Acordeones y Mar con Elder Dayán Díaz, Checo Acosta y artistas invitados.

6:00 p. m., Tarima Playa Los Cocos.

25 de julio

Concierto de Balleneras con Piso 21, Sergio Vargas, Peter Manjarrés y Mr Black.

5:00 p. m., Bahía de Santa Marta.

26 de julio

Verbena del Mar con Lalo Ebratt, Yera, Mane Ariza, L’Omy, Estereobeat, Blindaje 10, Theo y Reynell.

6:00 p. m., Tarima Playa Los Cocos.

27 de julio

Concierto de Compositores Vallenatos con Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón.

8:00 p. m., Tarima Playa Los Cocos.

28 de julio

Gran Serenata a Santa Marta con Gusi, Churo Díaz y Beéle, quien será el artista principal de la noche.

Además, se realizará la Coronación de la Capitana Nacional del Mar.

Desde las 6:00 p. m., Tarima Playa Los Cocos.