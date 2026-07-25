¡Atención! Así será el desfile y concierto de balleneras en Santa Marta
Este es uno de los eventos más esperados de la Fiesta del Mar, donde las capitanas nacionales y distritales se presentan ante el público.
Santa Marta
Todo está listo para el tradicional Desfile de Balleneras, uno de los eventos más esperados en el marco de la Fiesta del Mar. Esta actividad, programada para este sábado 25 de julio y se podrá apreciar desde el Camellón de la Bahía, donde las capitanas nacionales y distritales tendrán su primer encuentro con el público.
De acuerdo con la programación, el desfile está previsto para las 3:00 de la tarde.
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La producción informó en las últimas horas, que por motivos de seguridad y atendiendo las recomendaciones de la autoridad marítima, este año no será posible la instalación de la tarima náutica.
No obstante, samarios y turistas podrán disfrutar del concierto previsto al finalizar el desfile de balleneras, confirmando la participación de artistas como Sergio Vargas, Peter Manjarrés, Piso 21, Pillao Rodríguez, Haffit David y Mr. Black.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...