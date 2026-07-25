Autoridades ambientales del Magdalena implementan acciones preventivas frente al fenómeno del niño

Santa Marta

Ante los pronósticos del Instituto de Hidrología , Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, que advierten una reducción progresiva de las precipitaciones y un aumento sostenido de las temperaturas durante los próximos meses, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG- lideró una jornada de socialización de las medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño, convocando a autoridades departamentales y municipales, organismos de socorro, empresas de servicios públicos, gremios productivos y demás actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Durante el encuentro, se presentó el panorama climático previsto para el departamento entre agosto de 2026 y enero de 2027, periodo en el que se espera un incremento del déficit de lluvias, especialmente entre octubre y diciembre, acompañado de temperaturas máximas por encima de los promedios históricos, condiciones que incrementan el riesgo de incendios forestales, disminución de caudales, desabastecimiento de agua, afectaciones a la producción agropecuaria y deterioro de ecosistemas estratégicos.

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Durante la jornada también se dio a conocer las acciones que se ejecutan en el territorio, que contempla obras ejecutadas y en desarrollo para mejorar las condiciones hidráulicas y ambientales de los principales cuerpos de agua del departamento. Entre ellas se destacan la instalación de estaciones de monitoreo en los afluentes que alimentan la Ciénaga Grande de Santa Marta, el dragado del río Sevilla, la intervención del caño Renegado y del caño Condazo, el mantenimiento del caño Real del Obispo y la limpieza de vegetación en el caño Ciego, acciones que buscan mejorar la circulación del agua y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas frente al periodo seco.

Entre las zonas identificadas con mayor nivel de riesgo se encuentran la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Zona Bananera, Puebloviejo, los municipios ribereños del río Magdalena, el complejo cenagoso del sur del departamento y sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se prevén impactos sobre los nacimientos de agua, cafetales, humedales y bosques secos tropicales.