Alcalde de Santa Marta cambia tres secretarios y reorganiza su equipo de gobierno

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, hizo una nueva movida en su equipo de gobierno. El mandatario aceptó las renuncias de los secretarios de Planeación, Salud y Seguridad y Convivencia, en medio de una reorganización de varias áreas de la administración distrital.

Los funcionarios que salen son Patricia Caicedo Lafaurie, Jorge Paulo Lastra y el coronel retirado Carlos Eduardo Bernal. El alcalde agradeció a los tres por el trabajo realizado y los aportes durante su permanencia en el gobierno distrital.

Uno de los cambios ya confirmados es el de Silvana Correa Padilla, actual gerente de Ciudad, quien asumirá la Secretaría de Salud y se posesionará en las próximas horas. La funcionaria llega a una dependencia que tiene entre sus retos el fortalecimiento de la atención en salud pública y el seguimiento a la red de servicios de la ciudad.

En la Secretaría de Planeación asumirá Ana Matilde Juvinao Carbonó, economista y magíster en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión, quien cuenta con experiencia en el sector público y cerca de siete años de trabajo en el Departamento Nacional de Planeación. También ha ocupado cargos en entidades del Magdalena y fue secretaria de Hacienda y de Gobierno de Ciénaga.

También habrá movimiento en el despacho del alcalde. Claudia Cuello, quien estaba al frente de la Secretaría General, pasará a ocupar la jefatura de la Oficina Privada, un cargo de mayor cercanía con el mandatario y desde el que acompañará asuntos estratégicos de su agenda de gobierno.

En la Secretaría General asumirá Safuat Atunes, quien entra a ocupar el cargo que deja Cuello. Con este movimiento, la Alcaldía ajusta parte de su estructura directiva mientras avanza en la ejecución de los proyectos y compromisos establecidos para Santa Marta.

La administración distrital señala que los cambios hacen parte de la dinámica propia del gobierno y buscan renovar esfuerzos y fortalecer el equipo para cumplir las metas del Plan de Desarrollo Santa Marta 500+. Los movimientos se producen cuando al actual gobierno de Pinedo le quedan cerca de 16 meses de mandato.