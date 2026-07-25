Gobierno consolida política pública sin precedentes para garantizar justicia laboral.

El Ministerio del Trabajo se pronunció a través de un comunicado de prensa sobre el modelo integral para la Transición Energética Justa que el Gobierno del Cambio presentó en Valledupar. Este asume la tarea de poder garantizar que la transición no perjudique a los trabajadores y les asegura protección durante el cierre de minas y los procesos de descarbonización.

Lo estipulado en el Decreto de Cierre de Minas (0742 de 2026), la Política Pública de Protección Laboral frente a los Procesos de Descarbonización y Transición energética y los Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Competencias Laborales para el Crecimiento Verde, se materializa en el Plan de Reconversión Laboral que busca proteger el empleo y crear nuevas oportunidades productivas.

Con esto, el Gobierno del Cambio consolida una política pública sin precedentes en el país, pues transforma la transición energética en una “oportunidad para proteger el empleo, garantizar los derechos laborales y abrir nuevas posibilidades de desarrollo para las comunidades de territorios mineros”.

Así las cosas, el plan asegura que el cierre de una mina no significará únicamente el fin de una actividad económica, sino el inicio de un proceso de “transformación con justicia laboral, diálogo social y oportunidades reales para las y los trabajadores”.

Al respecto, Antonio Sanguino agregó que los lineamientos conforman un modelo diseñado precisamente “para que ningún colombiano quede atrás en esta transformación”.

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¿Qué dice la normativa?

El Decreto 0742 de 2026 obliga a que todos los planes de Cierre de Minas incorporen un componente laboral obligatorio. Se exige:

La caracterización de los trabajadores afectados

Pago total de acreencias laborales y aportes a la seguridad social.

Exámenes médicos ocupacionales de egreso.

Prioridad de contratación cuando existan nuevos proyectos mineros.

Programas de reconversión laboral.

Concertación con las organizaciones sindicales.

Inspección permanente por parte del Ministerio del Trabajo durante todas las etapas del cierre.

Además, crea el Paz y Salvo Laboral, requisito indispensable antes de autorizar el cierre definitivo de una operación minera.

Apoyando lo anterior, la Política Pública de Protección Laboral frente a los Procesos de Descarbonización y Transición Energética permite:

Anticipar los impactos sobre el empleo.

Implementar planes de protección laboral en las empresas.

Fortalecer la protección social.

Promover el diálogo social.

Coordinar la respuesta institucional frente a los cambios productivos que vive el país.

Por último, los Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Competencias Laborales para el Crecimiento Verde, presentados por el Ministerio, buscan orientar la formación de talento humano en áreas como:

Economía circular, eficiencia energética, producción limpia, sostenibilidad y gestión ambiental, con enfoques territorial, campesino, étnico y de género.

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¿Cómo se implementará la Ruta Tipo de Reconversión Laboral?

De manera articulada, junto con el Servicio Público de Empleo, el SENA, el Ministerio de Minas y Energía y demás entidades del Estado. Todo esto para facilitar procesos de formación, certificación de competencias e inserción laboral, y en suma, respondiendo de manera integral a los desafíos de la transición energética.

Así pues, se entiende que la transición energética no puede traducirse en desempleo y pérdida de derechos. Más bien, “Colombia está demostrando que sí es posible transformar el modelo productivo protegiendo a las y los trabajadores”.