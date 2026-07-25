Gobierno avanza en la formulación de una política pública para fortalecer la apicultura en Colombia

El Ministerio de Agricultura reveló que avanza en la consolidación del análisis técnico para la formulación de la Política Pública de Fomento y Desarrollo de la Apicultura en Colombia, una iniciativa que busca impulsar el crecimiento sostenible del sector, proteger la biodiversidad y reconocer la importancia estratégica de las abejas en la producción de alimentos.

Según la cartera agropecuaria, el borrador de la política se encuentra actualmente en una fase de validación técnica que se desarrolla exclusivamente con el Consejo Nacional de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura (CPAA), organismo encargado de revisar y fortalecer el contenido de la propuesta como parte del proceso de construcción de la política pública.

El Ministerio aclaró que el documento aún no ha sido publicado para consulta ciudadana y que, por lo tanto, no existe ningún canal oficial habilitado para recibir observaciones de la ciudadanía. Los aportes que se están recibiendo provienen únicamente de los integrantes del Consejo Nacional de la Cadena y están siendo analizados por el equipo técnico responsable de la formulación de la iniciativa.

La entidad señaló que el objetivo es consolidar un instrumento construido a partir de las necesidades de los territorios y de las dinámicas propias del sector apícola. Una vez concluya la etapa de validación técnica, el proyecto continuará su trámite y será sometido a consulta pública a través del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), con el propósito de garantizar la participación ciudadana y la transparencia en el proceso.

La formulación de esta política pública ha estado acompañada por un amplio ejercicio de participación sectorial. Durante 2025 se realizaron talleres de construcción de la propuesta, mientras que en 2026 se llevaron a cabo jornadas de validación en las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía. Estos espacios permitieron recoger aportes técnicos, productivos y territoriales de representantes de los comités departamentales de la CPAA, del Consejo Nacional y de entidades vinculadas con la actividad apícola.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca fortalecer la cadena productiva de las abejas y la apicultura, promoviendo políticas construidas desde los territorios y con la participación de los actores que hacen posible el desarrollo del campo colombiano.