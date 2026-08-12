Exportaciones de café continúan con normalidad tras suspensión preventiva en Buenaventura

Las exportaciones de café continúan desarrollándose con normalidad, pese a la suspensión preventiva de las operaciones en el Puerto de Buenaventura durante dos días, tras el terremoto que se presentó el lunes en el país.

La medida fue adoptada como precaución para verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura portuaria y garantizar la protección de los trabajadores y de la carga.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón manifestó que la actividad exportadora no reporta afectaciones y que las mismas se realizan por los puertos de Cartagena y Santa Marta.

Dijo que esta situación permitió que el proceso logístico avanzara sin mayores contratiempos y que los embarques de café mantuvieran su curso habitual. Las autoridades y los operadores portuarios continúan atentos a cualquier novedad, mientras se verifica el normal funcionamiento de las actividades en el puerto.

De esta manera, se confirma que la salida del café colombiano hacia los mercados internacionales se mantiene estable, sin interrupciones que comprometan las exportaciones del grano.