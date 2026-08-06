Precios de alimentos bajaron presión en julio

El Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil de Colombia (IPAP-BMC) registró un incremento mensual de 1 % en julio, alcanzando los 255,6 puntos. Aunque los precios agropecuarios continuaron al alza, el indicador mostró una moderación en su variación anual, que se ubicó en 8,3 %, mientras que el acumulado entre enero y julio llegó a 5,1 %.

De acuerdo con el más reciente informe de la entidad, este comportamiento respalda la expectativa de una desaceleración gradual en la inflación de alimentos durante el segundo semestre del año. La proyección señala que este indicador podría ubicarse entre 6,8 % y 6,2 % en el tercer trimestre y cerrar 2026 cerca de 6,1 %.

Según explicó Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la Bolsa Mercantil de Colombia, el aumento observado en julio estuvo concentrado en algunas categorías específicas y no corresponde a una presión generalizada sobre el conjunto de los precios agropecuarios. Además, destacó que las variaciones registradas en el primer eslabón de la cadena productiva no se trasladan de manera inmediata ni proporcional a los precios finales que pagan los consumidores.

Entre los productos que más incidieron en el alza mensual se encuentran la leche cruda de vaca, los cítricos, la papa, los pollos y gallinas, así como las frutas tropicales y subtropicales. Por el contrario, las reducciones en los precios del ganado bovino, las legumbres verdes, el tomate y los huevos contribuyeron a contener el incremento general del índice.

La menor oferta de algunos productos en los mercados mayoristas, asociada a ciclos de cosecha, lluvias y dificultades logísticas, fue uno de los factores que impulsó el comportamiento de los precios durante varias semanas de julio. Aunque el abastecimiento comenzó a recuperarse hacia el cierre del mes, esta mejora no logró compensar completamente los aumentos acumulados previamente.

El informe también destaca el papel de la apreciación del peso colombiano en la contención de mayores presiones inflacionarias. Un dólar más bajo reduce los costos en moneda local de insumos importados como cereales, semillas, oleaginosas y fertilizantes. Sin embargo, el efecto sobre los precios finales suele reflejarse con retraso debido a inventarios, contratos y coberturas previamente pactadas.

Respecto al fenómeno de El Niño, la entidad considera que hasta el momento no explica de manera generalizada la evolución de los precios agropecuarios. No obstante, advierte que sus efectos podrían sentirse con mayor intensidad hacia finales de 2026 y durante el primer trimestre de 2027, especialmente en productos como frutas, tubérculos, leche, carne y avícolas.

La Bolsa Mercantil de Colombia estima que en los próximos meses la recuperación del abastecimiento, la fortaleza del peso y la reducción de algunos precios internacionales podrían ayudar a mantener bajo control las presiones sobre los precios agropecuarios, aunque factores climáticos y logísticos seguirán generando diferencias entre distintos productos y regiones del país.