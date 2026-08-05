Caída de las exportaciones agropecuarias enciende alertas por revaluación del peso

Según cifras de la DIAN, entre 2023 y 2025 Ecuador se ubicó como el quinto destino de las exportaciones de azúcar colombiana, con un promedio anual cercano a las 56 mil toneladas. Foto: Asocaña.

Las exportaciones agropecuarias, de alimentos y bebidas registraron una caída del 10,8% en junio de 2026, un resultado que preocupa al sector productivo por los efectos de la revaluación del peso colombiano frente al dólar. Aunque las exportaciones totales del país crecieron 7% durante el mes, el agro mostró un comportamiento contrario, impulsado por los menores ingresos de productos clave como flores, café y banano.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las ventas externas del grupo agroexportador pasaron de US$1.225,8 millones en junio de 2025 a US$1.093 millones en el mismo mes de 2026. El resultado estuvo marcado por la reducción en las exportaciones de flores y café, dos de los principales productos de la canasta exportadora del país y fundamentales para el empleo rural.

El mayor descenso se presentó en las exportaciones de flores y follajes cortados, que disminuyeron 22,7%, mientras que las ventas de café sin tostar, descafeinado o no, retrocedieron 12,7%. En conjunto, ambos productos restaron 9,2 puntos porcentuales a la variación total del grupo agropecuario, reflejando el impacto que tiene un dólar más barato sobre la competitividad de los exportadores colombianos.

Ante este panorama, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, advirtió que la revaluación del peso está generando una situación cada vez más compleja para los exportadores nacionales, especialmente para aquellos vinculados al sector agropecuario.

“La revaluación del peso frente al dólar está provocando una situación muy compleja para los exportadores nacionales y en especial de los productos del campo que se venden en el mundo”, señaló el dirigente gremial.

La preocupación del sector radica en que buena parte de la producción agrícola colombiana depende de los mercados internacionales. Productos como flores, café y banano tienen una alta vocación exportadora, por lo que las variaciones en la tasa de cambio afectan directamente los ingresos que reciben las empresas y productores cuando convierten sus ventas en dólares a pesos colombianos.

Los gremios advierten que esta situación puede tener consecuencias sobre la rentabilidad de los negocios, el pago a los productores y la sostenibilidad de miles de empleos en las zonas rurales del país. En regiones altamente dependientes de la actividad exportadora, la caída en los ingresos externos podría traducirse en menores inversiones y un debilitamiento de las cadenas productivas.