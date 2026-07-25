Agricultores se tienen que preparar para afrontar el fenómeno de El Niño

Fenomeno de El Niño: El río Cauca a su paso por la ciudad de Popayán capital del departamento del Cauca. Foto: Colprensa( Thot )

Aunque en gran parte del territorio colombiano, incluido Cundinamarca, se han registrado lluvias durante las últimas semanas, las autoridades no descartan la posibilidad de que en la segunda mitad del año se presente el anunciado fenómeno de El Niño extremo, una situación que podría generar importantes afectaciones para los agricultores si no se adelantan acciones de preparación.

En este contexto, hace algunos días se llevó a cabo un importante encuentro liderado por la Gobernación de Cundinamarca. Durante la jornada se socializaron medidas orientadas a la prevención y preparación frente a los riesgos que la variabilidad climática representa para la producción agropecuaria. Entre las estrategias presentadas está la gestión eficiente del recurso hídrico, la planificación de acciones preventivas y el fortalecimiento de la asistencia técnica dirigida a agricultores y ganaderos.

El encuentro contó con la participación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y de los secretarios de Agricultura y Ambiente de los 116 municipios del departamento. Asimismo, asistieron entidades del sector agropecuario como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

Por su parte, Fedegán socializó alternativas de ganadería sostenible enfocadas en la conservación de forrajes y el uso responsable de los recursos naturales ante posibles escenarios de menor disponibilidad de agua. De igual forma, el ICA capacitó a los participantes en la implementación de la plataforma SINIGAN V6, una herramienta que fortalece la trazabilidad y mejora la gestión de la información ganadera.

Con este tipo de espacios, las entidades participantes buscan promover acciones anticipadas que permitan reducir los riesgos derivados de los eventos climáticos extremos y fortalecer la capacidad de respuesta del sector agropecuario frente a los desafíos que puedan presentarse en los próximos meses.