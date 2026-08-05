Colombia busca sus mejores cacaos para los Cacao of Excellence 2027

Con el objetivo de fortalecer la presencia del cacao colombiano en los mercados internacionales y continuar destacando su calidad ante el mundo, el Consejo Nacional Cacaotero anunció la apertura de una convocatoria para seleccionar las nueve mejores muestras de cacao en grano que representarán al país en los prestigiosos Cacao of Excellence Awards 2027.

Estos premios, considerados uno de los máximos reconocimientos para la cadena cacaotera mundial, se celebran cada dos años y distinguen los granos con perfiles sensoriales y de sabor excepcionales. Colombia ha logrado consolidarse como un referente en este certamen, alcanzando en varias ocasiones el máximo galardón internacional, incluido el obtenido durante la edición de 2025.

La nueva convocatoria busca identificar las muestras más sobresalientes de cacao nacional para llevarlas a la competencia internacional, al tiempo que promueve el reconocimiento de los productores y asociaciones que trabajan por la excelencia del cultivo en distintas regiones del país.

Además de destacar la calidad de los granos seleccionados, el programa fomenta el intercambio de conocimientos técnicos y comerciales, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades del sector y a un mejor posicionamiento del cacao colombiano en mercados especializados.

Según el Consejo Nacional Cacaotero, esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para visibilizar el potencial del cacao colombiano y abrir nuevas puertas a productores y organizaciones interesadas en proyectarse en escenarios globales.

Los productores y asociaciones que deseen participar podrán consultar los términos de referencia publicados por las entidades organizadoras, documento que contiene los requisitos y condiciones para el proceso de selección de las muestras que representarán a Colombia en los International Cocoa Awards 2027.