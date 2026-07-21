FEDEGÁN alerta pérdidas por casi $13.000 millones en la ganadería debido a fenómenos climáticos

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) advirtió que el sector ganadero del país afronta pérdidas cercanas a los $13.000 millones como consecuencia de las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en varias regiones y las prolongadas sequías en la Costa Caribe. Según el gremio, más de 3.100 bovinos han muerto, 266.000 animales han sido desplazados y más de un millón de hectáreas destinadas a la producción ganadera resultaron impactadas.

De acuerdo con un informe elaborado por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de FEDEGÁN, las pérdidas económicas ascienden a $12.860 millones y se concentran en siete departamentos: Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Bolívar, Sucre y Caquetá. El estudio identifica que la mayor afectación económica corresponde a la pérdida de peso de los animales, con un impacto estimado en $11.339 millones.

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, señaló que los departamentos de Bolívar y Sucre registran las mayores pérdidas por este concepto, con $6.543 millones y $4.407 millones, respectivamente. A ello se suman pérdidas por menor producción de leche que alcanzan los $1.522 millones, siendo nuevamente Bolívar, Sucre y Arauca las regiones más afectadas.

Reveló que 3.104 bovinos han fallecido a causa de las condiciones climáticas extremas. Sucre concentra la mayor cantidad de muertes con 2.514 reses, seguido por Bolívar con 568 ejemplares.

Asimismo, el fenómeno climático ha obligado al desplazamiento de cerca de 266.000 bovinos en las zonas evaluadas. Casanare es el departamento con la cifra más alta, al registrar 166.000 animales desplazados, seguido por Sucre con 54.000 y Arauca con 24.000 cabezas de ganado.

El informe también advierte sobre el impacto en las áreas productivas. Más de un millón de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera presentan afectaciones, siendo Caquetá el territorio más comprometido con 500.000 hectáreas afectadas. Le siguen Sucre con 270.000 hectáreas y Casanare con 216.000 hectáreas.

Ante este panorama, FEDEGÁN solicitó al Gobierno nacional medidas de apoyo para los productores afectados, entre ellas la reestructuración de créditos con tasas preferenciales o subsidiadas, la devolución del IVA en la compra de insumos agropecuarios y la creación de líneas de financiamiento con condiciones especiales para el sector.