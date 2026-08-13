ASOLECHE y productores de leche unen fuerzas para llevar ayuda a zonas afectadas por el terremoto

La Asociación de Procesadores de Leche (ASOLECHE) y sus empresas afiliadas se articularon con productores del sector y otros actores estratégicos de la cadena láctea en una campaña conjunta para recolectar, procesar, empacar y distribuir leche entre las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.

La presidenta de ASOLECHE, Ana María Gómez manifestó que la iniciativa busca aprovechar las capacidades del sector para atender las necesidades de los damnificados, coordinando esfuerzos para llevar este alimento en condiciones óptimas a las zonas que afrontan las consecuencias de la emergencia.

El modelo articula dos aportes complementarios: los ganaderos entregan la mayor cantidad posible de litros de leche cruda, y la industria procesadora —junto con sus aliados estratégicos— se encarga de transformarla en formatos de larga vida y en polvo, aptos para llegar en buenas condiciones a las poblaciones más afectadas.

Esta logística permite que el producto mantenga su calidad nutricional y pueda ser distribuido de manera eficiente en los departamentos donde el sismo de magnitud 7,4 dejó más de un centenar de muertos y graves daños materiales.

ASOLECHE invitó a otras cadenas productivas del país a sumarse a este esfuerzo colectivo. La entidad destacó que, más allá de las valiosas donaciones y apoyos individuales que ya se vienen adelantando, el llamado es a unir capacidades para multiplicar el impacto y contribuir de manera más efectiva a mitigar los efectos de esta tragedia.

La convocatoria se produce en un contexto en el que diversos sectores ya han anunciado ayudas: la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), por ejemplo, prepara el envío de 20 toneladas de leche y 5.500 kits de carne para los mismos departamentos afectados.