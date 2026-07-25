Alerta por aumento de homicidios en el municipio de El Zulia

Cúcuta

El municipio de El Zulia en el área metropolitana de Cúcuta es uno de los más afectados por la violencia en lo que va corrido del año.

las muertes violentas hoy suman más de diecinueve personas asesinadas en hechos que son materia de investigación por parte de policía judicial.

Los homicidios en su mayoría cometidos en zonas aledañas al casco urbano y áreas rurales ha generado la preocupación de la ciudadanía que viene advirtiendo una disputa territorial entre grupos armados ilegales.

El más reciente ataque se presentó en el sector La Y de Astilleros cerca a un establecimiento comercial cobró la vida de Alexis Trujillo Guerrero de 47 años, desconociéndose los móviles del hecho violento.

Cúcuta, El Zulia, y Villa del Rosario son los municipios más afectados por el sicariato que ha cobrado un alto número de víctimas en estas tres localidades.