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25 jul 2026 Actualizado 16:32

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Barranquilla

Fiscalía abre investigación por muerte de dos perros con signos de quemaduras en Barranquilla

El ente investigador ya inició la recolección de información y realizó entrevistas a residentes del sector.

Alcaldía atendiendo el hallazgo de dos perros al interior de un costal con signos de quemaduras. Foto: Alcaldía

Alcaldía atendiendo el hallazgo de dos perros al interior de un costal con signos de quemaduras. Foto: Alcaldía

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La Fiscalía inició la investigación para esclarecer la muerte de dos perros que fueron hallados al interior de un costal en el barrio El Silencio. Los animales presentaban signos de quemaduras.

Así lo anunció la Alcaldía tras una reunión que se llevó a cabo en una mesa de articulación interinstitucional. El propósito era hacerle seguimiento al caso del hallazgo de estos dos perros.

El ente investigador comenzó con la recolección de la información y realizó entrevistas a residentes del sector.

Lea también: Hallan dos perros sin vida y con signos de quemadura: Alcaldía de Barranquilla rechazó el caso

El caso fue denunciado y atendido por personal de la Alcaldía en la noche del jueves, 23 de julio. La administración local indicó que “acompañaremos el proceso para que no quede en la impunidad y se apliquen las máximas sanciones a los responsables”.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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