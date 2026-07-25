¿Cuál es el único país de Sudamérica que cuenta con dos ciudades capitales?

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia que será investido el próximo viernes, 7 de agosto, desató una polémica en el país luego de que anunciará un proyecto para que Barranquilla sea “capital alterna” de la nación.

En caso de que el proyecto prospere y se termine adoptando tal medida, Colombia no será el primer país de la región en adoptar este modelo de doble capitalidad, pues en Latinoamérica ya hay uno que lo tiene.

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En Caracol Radio le contamos.

¿Cuál es el único país de América Latina que tiene dos ciudades capitales?

Pues bien, según un dato de la ONU citado por la reconocida revista National Geographic, en el planeta Tierra hay alrededor de 195 países.

Lo relevante del hecho es que cada uno de los países que habita la Tierra tienen una organización interna en la que destaca, principalmente, el hecho de tener una ciudad capital.

Por ejemplo, la capital de Colombia es Bogotá, a parte de toda la polémica por el anuncio de De la Espriella y la posibilidad de que Barraquilla sea una capital alterna. En el caso de Brasil, la capital es Brasilia, la de Alemania es Berlín, la de China es Pekín, entre otras que tienen una metrópoli como centro principal de los movimientos sociales, económicos y políticos de esa nación.

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Sin embargo, hay países que manejan una organización diferente, hasta el punto de tener, por ejemplo, más de una capital: en América Latina solo hay uno que cuenta con dos.

Este país es Bolivia, en donde sus dos capitales son las ciudades de La Paz y Sucre, ejerciendo cada una unas labores diferentes.

¿Por qué Bolivia cuenta con dos capitales?

La razón de esto la explicó, justamente, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, William Herrera Áñez, jurista boliviano, académico y especialista en Derecho Constitucional.

Herrera explicó que todo se dio por un contexto histórico de ese país latino. “Bolivia nace en Sucre, ahí fue lo que nosotros llamamos la cuna de la libertad, el primer grito libertario, en donde se reúnen todas las constituyentes y, finalmente, en donde nace Bolivia”,

Y, así, explicó por qué es que en Bolivia hay dos capitales, enfatizando en que cada ciudad alberga algunas de las ramas del poder del país.

“Recordemos que Sucre está muy cerca de Potosí, esto también es otro dato histórico que hay que tomarlo en cuenta porque en aquellos años, 200 o 300 años atrás, el Cerro Rico Potosí era una referencia mundial por su propia, valga la redundancia, riqueza. Entonces el gobierno estaba en Sucre. Después ya un poco pasa a un segundo plano el Cerro Rico de Potosí y toda la riqueza que había en el cerro, entonces el poder político se desplaza hacia La Paz. El poder político iba detrás del poder económico. En ese momento toda la minería estaba concentrada en Oruro, claro, parte también en Potosí, pero finalmente el poder político hizo que el gobierno, la sede del gobierno sea transferida a la ciudad de La Paz y es lo que de ahí para adelante queda”.

“La sede del gobierno tiene su sede en la ciudad de La Paz, pero la capital de Bolivia sigue siendo Sucre, y lo que quedó en Sucre de aquella historia cuando se comienza a fundar Bolivia, solamente queda el poder judicial, todo lo referido al poder judicial sigue centralizado en Sucre y el poder político, vale decir el gobierno, el poder legislativo y el poder electoral, están en la ciudad de La Paz”, agregó.

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Sin embargo, aclaró que “esto no es más que una cuestión histórica, pero que en la realidad ha funcionado así” y que, además, ese modelo de doble capitalidad “es más un simbolismo que una realidad”.

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