Caminando entre celebridades: Karol G recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Karol G fue seleccionada para integrar la Clase 2027 del Paseo de la Fama de Hollywood, distinción que reconoce a figuras con una trayectoria destacada. La artista recibirá el homenaje en la categoría de Grabación, tras un ascenso que la ha consolidado como una de las mayores exponentes de la música latina, con estadios llenos en distintos continentes y presencia constante en las listas globales.

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Las celebridades que la acompañan

El anuncio lo hizo la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad encargada de administrar el Paseo de la Fama, al revelar el listado completo de homenajeados de la Clase 2027. La lista incluye artistas del cine, la televisión, la música, la radio, el teatro y el entretenimiento deportivo. Karol G comparte esta edición con nombres como Pedro Pascal, Lisa Kudrow, David Guetta, Sia, Linkin Park, Idris Elba, Kate Hudson y las hermanas Elle y Dakota Fanning.

Aunque la inclusión de la cantante ya es oficial, todavía no se ha definido la fecha en la que será develada su estrella. Como ocurre cada año, las ceremonias se programan de manera independiente y los homenajeados cuentan con un plazo para aceptar el reconocimiento y asistir al acto de inauguración.

Las artistas colombianas que hacen parte del recorrido

Con este anuncio, Karol G se convertirá en la tercera colombiana en formar parte del boulevard de Hollywood. La primera fue Shakira, quien recibió su estrella el 8 de noviembre de 2011 en la categoría de grabación, tras el éxito mundial de “Waka Waka”, canción oficial del Mundial de Suráfrica 2010. La segunda fue Sofía Vergara, distinguida el 7 de mayo de 2015 en la categoría de televisión, gracias a su papel en la serie “Modern Family”.