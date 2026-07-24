The Strokes lanzó “Reality Awaits”, su séptimo álbum de estudio, ya disponible en plataformas digitales y en formato CD y vinilo. El trabajo, producido por Rick Rubin, uno de los productores más versátiles e influyentes del medio, fue grabado entre Costa Rica y varios estudios alrededor del mundo. El disco cuenta con nueve canciones; dos de esos temas ya se habían adelantado como sencillos, “Going Shopping”, acompañado de un video protagonizado por el actor Walton Goggins, y “Falling Out of Love”.

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El disco generó debate desde antes de su salida por el uso de efectos vocales tipo vocoder en la voz de Casablancas, quien ya había recurrido a tratamientos similares en colaboraciones previas, como “Instant Crush” junto a Daft Punk. Hammond Jr., guitarrista de la banda, calificó el trabajo como su álbum favorito de la banda hasta ahora.

“Reality Awaits” llega en medio de una gira internacional que ya incluyó presentaciones en Coachella, Bonnaroo, Outside Lands y Summer Sonic Japón, con un show programado en Nueva York para el 2 de octubre. La banda se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá el 2 de diciembre.