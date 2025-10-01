Descentralización sí, pero con recursos: el llamado de AsoCapitales al Gobierno y Congreso

Colombia

Las 32 ciudades capitales del país, a través de Asocapitales, respaldaron la descentralización que promueve el Gobierno Nacional con el Proyecto de Ley de Competencias y Recursos. Sin embargo, dejaron claro que no aceptarán nuevas responsabilidades sin los recursos financieros, técnicos y jurídicos que permitan implementarlas de manera efectiva.

¿Qué riesgos advierten?

El documento advierte sobre posibles sobrecargas institucionales sin fuentes claras de financiación, falta de articulación con los planes de desarrollo locales, ambigüedades en las competencias concurrentes y una débil coordinación entre la Nación y los territorios.

¿Qué propuestas plantea Asocapitales?

Para evitar estos riesgos, la asociación plantea:

• Realizar análisis costo-beneficio de cada nueva competencia.

• Evaluar las capacidades de los territorios antes de reasignar funciones.

• Implementar un régimen de transición gradual con monitoreo permanente.

• Crear un Consejo Nacional de Competencias con participación de alcaldías capitales.

• Establecer un sistema de evaluación y seguimiento para medir la calidad y eficiencia del servicio.

Asocapitales pidió abrir un diálogo técnico y político que permita ajustar el proyecto de ley, garantizando que la descentralización no se quede en el papel, sino que se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía y en el fortalecimiento de la autonomía local.

“Las capitales no se oponen a nuevas competencias; exigimos que vengan con los recursos y capacidades necesarias para cumplirle a la gente”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

Con esta postura, las ciudades capitales dicen buscar una descentralización responsable, sostenible y basada en evidencia, que reconozca su papel como motores de desarrollo y asegure equilibrio fiscal entre los diferentes niveles de gobierno.