Fuerza Aeroespacial Colombiana abrió cursos para ser oficial: estos son los requisitos y costos

La Fuerza Aeroespacial Colombiana abrió una convocatoria para todos los jóvenes que sueñen con ser oficiales o suboficiales para servir a la Nación desde la FAC.

Este, está dirigido a quienes desean transformar su profesión en liderazgo militar, integrándose a una Fuerza moderna, estratégica y tecnológica.

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De acuerdo con la entidad, en esta formación integral, el aspirante fortalece su liderazgo, disciplina y carácter, desarrolla habilidades estratégicas y se prepara física y mentalmente para escenarios reales de operación.

¿Quiénes pueden aplicar?

Sólo para profesionales con título en modalidad de pregrado convocado (no aplica los afines).

Es de destacar que puede aplicar cualquier profesional con título universitario y registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional, con excepción de:

Contaduría

Derecho

Bacteriología

Medicina

Odontología

Fonoaudiología

Psicología

Es decir que "si su carrera no está en esta lista de excepciones, puede aspirar a convertirse en oficial de la FAC".

Tras dos semestres académicos (tiempo de duración del curso) recibirá el grado de Subteniente, iniciará su carrera militar en la especialidad asignada y se integrará oficialmente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Es de destacar que quienes realicen este curso Extraordinario no podrán desempeñarse como pilotos de aeronaves tripuladas, si este campo es de su interés, deberá hacer el curso regular de oficiales.

Requisitos

Nacionalidad: Ser colombiano(a) de nacimiento.

Ser colombiano(a) de nacimiento. Estatura mínima: Hombres y Mujeres consultar reglamento de aptitud psicofísica .

Hombres y Mujeres consultar . Edad: Haber nacido entre el 01 de junio de 2002 y el 15 de agosto de 2008.

Estado Civil: Esta convocatoria admite aspirantes de cualquier estado civil, con o sin hijos.

Esta convocatoria admite aspirantes de cualquier estado civil, con o sin hijos. Escolaridad: Acreditar el título universitario en modalidad de pregrado de acuerdo con la convocatoria, presentar diploma, acta de grado y tarjeta profesional o matricula profesional, en aquellas profesiones que así lo exige la Ley.

en aquellas profesiones que así lo exige la Ley. Títulos profesionales: Los Títulos profesionales obtenidos en el exterior deben adelantar el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional y entregar copia de la Resolución en el momento de inscripción.

Antecedentes: No registrar antecedentes disciplinarios, penales o administrativos ante los organismos competentes del Estado.

Costos del curso

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Tenga en cuenta que el aspirante también deberá entregar los resultados de los siguientes exámenes durante la valoración médica (ver detalles en el Formato instructivo exámenes psicofísicos), los cuales deben ser realizados en un instituto o centro médico de su elección, es decir no se encuentran incluidos en los valores indicados anteriormente:

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Panorex dental.

Electroencefalograma (hombres y mujeres), con equipo digital de 32 canales con firma y sello del neurólogo, sin privación del sueño.

Ecografía pélvica abdominal (solo mujeres).

Citología cervicovaginal (solo mujeres).

Incluso, luego de la valoración médica por parte de la Dirección de Medicina Aeroespacial, pueden solicitarse exámenes especializados, tratamientos y/o cirugías, los cuales deberán pagos y asumidos por el aspirante.

Si está interesado, deberá realizar la preinscripción a través de este formulario: orion.fuerza-aerea.systems o en la página oficial de incorporación de la Fuerza Aeroespacial.