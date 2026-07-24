Santiago Cruz estrenó ‘Donde Quiera Que Estés’, canción inspirada en la ausencia de su padre

El cantante colombiano Santiago Cruz presentó ‘Donde Quiera Que Estés’, el primer sencillo de su disco ‘Fragmentos’, el cual está marcado por la memoria, la vulnerabilidad y la reconciliación emocional.

La canción, lanzada el pasado 21 de julio, nace de una conversación imaginaria con su padre, quien falleció en diciembre de 2002, pocos meses antes de que el artista iniciara oficialmente su trayectoria musical con el álbum ‘Solo Hasta Hoy’.

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Según dijo el cantautor, a través de la letra, relata los momentos más importantes que han marcado su vida desde entonces: su carrera profesional, su matrimonio, el nacimiento de sus hijos e incluso las victorias del Deportes Tolima, equipo del que ambos eran aficionados.

“Esta es, tal vez, de las canciones más emotivas y personales que he escrito en mi vida. Al estar acercándome a la edad en la que murió mi padre (51 años, y yo acabo de cumplir 50), era una necesidad para mí hablar de esto, gestionar este dolor, esta ausencia, a través de una canción”, dijo.

Además, mencionó que decidió que el 21 de julio se realizara el lanzamiento porque ese día su padre habría cumplido 75 años, convirtiendo el estreno en un homenaje personal.

‘Donde Quiera Que Estés’, canción que combina piano acústico, una instrumentación sobria y un arreglo de cuerdas interpretado por la Orquesta FAMES de Macedonia del Norte fue escrita por el propio Santiago Cruz y producida por Charlie Triana.

El lanzamiento también está acompañado por un video dirigido por María Zárate y producido por Kinofónica. En este se ven objetos como espejos, fichas de dominó y pequeños aviones, que de acuerdo con lo dicho por el artista, estaría recreando distintos recuerdos de su infancia y de la momentos con su padre, hasta llegar a un abrazo final que simboliza un reencuentro.