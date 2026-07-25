Colombiana desarrolla programa que puede predecir el comportamiento del cáncer, así funciona

En los últimos años, científicos han reportado que la enfermedad del cáncer causa aproximadamente diez millones de muertes al año a nivel mundial y se presentan alrededor de veinte millones de casos nuevos.

La colombiana Angélica Álvarez y su equipo de trabajo han estado desarrollando una plataforma que lee la forma tridimensional del ADN, específicamente el de los tumores.

La plataforma puede llegar a calcular un “puntaje pronóstico para el paciente”, es decir, ayuda significativamente a poder anticipar el comportamiento del cáncer y qué tan agresiva será su evolución en el paciente.

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La explicación científica es la siguiente: El ADN humano no funciona como una escalera plana, al contrario, hay ciertas secuencias que se pliegan en estructuras tridimensionales y se convierten en obstáculos físicos para que el ADN se replique correctamente como lo hace biológicamente.

Dónde tropieza la copia es dónde empiezan a surgir las mutaciones directamente relacionadas con la aparición de la enfermedad.

¿Por qué es un proyecto innovador en el mercado de la salud?

La plataforma no requiere de ningún tipo de infraestructura adicional diferente a la que ya se tiene en los hospitales y opera con una alta eficacia, menos de sesenta segundos son suficientes para entregar el resultado.

Además, son el primer equipo en el mundo en lograr medir cuántas mutaciones del tumor caen cerca de esas estructuras de ADN.

El objetivo general de esta investigación es poder lograr que un oncólogo en cualquier hospital del mundo pueda tener acceso al archivo de secuenciación genética de un paciente y a partir de este, diagnosticar mejor si necesita cirugía, si puede evitarla, si puede recomendar un tratamiento alternativo. En suma, lo que se busca es “evitar tratar de más, por no saber bien”.

La mayor aspiración será poder apostar por una expectativa de vida más alta para los pacientes y por una mejor calidad de vida, tanto para ellos cómo para sus cuidadores.

¿Cuáles son los retos? ¿A qué panorama se enfrenta esta investigación?

Angélica se detiene a explicar que para que un producto llegue realmente a los pacientes, primero debe enfrentar un proceso minucioso y largo de regulación y validación antes de ser llevado a los diferentes sistemas de salud del mundo.

Por supuesto que ha habido avances significativos, sin embargo, Angélica identifica un problema importante. “la secuenciación genómica”, aspecto en el que trabaja su investigación, “se ha vuelto rutina en muchos centros, pero, no se están midiendo algunas cosas que podrían estar escapándose para poder mejorar la vida de los pacientes”.

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Así las cosas, la supervivencia ha incrementado. No obstante, uno de los principales retos es el sobretratamiento, asunto que le preocupa específicamente a este equipo de trabajo pues, “tratamos de más, porque no sabemos distinguir quién puede evolucionar mal y quién puede hacerlo un poco más lento”.

¿Quién es la científica detrás del proyecto?

Angélica Álvarez es una mujer colombiana de 24 años. Actualmente, estudiante de Neurociencia y Ciencia Cognitiva en la Universidad de Arizona, dónde planea graduarse en el 2027. Además, cuenta con estudios previos en matemáticas y en Chino Mandarín en la Universidad de Jiao Tong de Xi’an, China.

“Yo llegué a la ciencia gracias a China. Mi sueño desde muy pequeña siempre fue estudiar mi pregrado aquí”, menciona Angélica cuando se le pregunta respecto a su experiencia en la ciencia y particularmente desde su visión cómo mujer en el campo.

Al respecto, comenta que fue en China donde tuvo un primer acercamiento con instructores que la contagiaron de un gran deseo por hacer ciencia y por querer impactar la calidad de vida de las personas. También reflexiona sobre como muchas veces todavía se hace necesario adquirir títulos en el exterior para poder llegar a investigaciones científicas de alto alcance y sobre el rol de la mujer en el ámbito científico:

“Creo que hay un fenómeno muy bien documentado hacia las mujeres, donde se recibe un poco de castigo social por hablar de logros. Se responde reduciendo el crédito que se les atribuye. Ese es uno de los grandes retos que se tiene como mujer”.

Además de su trabajo como Ingeniera de datos en IGC Pharma y cómo pasante de investigación en diferentes universidades, Angélica Álvarez compite en uno de los espacios globales de innovación y emprendimiento estudiantil más competitivos del mundo: La Competición Internacional China de Innovación para Universitarios de la Universidad de Tongji.

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Otras investigaciones

El cáncer no es la única enfermedad a la que Angélica Álvarez ha dedicado tiempo de investigación, junto a un grupo de Neurociencia Aplicada en la Universidad de Sipan en Perú ha investigado la genética del Parkinson en poblaciones latinoamericanas.

Explica que su interés en la región se debe principalmente a que gran parte de toda la investigación que se da alrededor del mundo respecto a esta enfermedad está enfocada en países europeos y en Estados Unidos. Existe una gran brecha en el sistema, pues la mayoría de empresas que pueden financiar este tipo de estudios no están interesados en estudiar poblaciones latinoamericanas.

Muchas veces esta información no es replicable en el contexto latinoamericano: se necesita más investigación para grupos poblacionales de este lado del mundo. Las particularidades que el Parkinson adopta en la región latinoamericana no están referenciadas del todo, este será precisamente el resultado de la investigación preparada para divulgación científica.

Angélica recuerda algo importante. Las certezas científicas que se tienen hoy tienen que ver en su totalidad con la financiación que recibieron unos años atrás. Cada año se tiene acceso a información nueva pero solo se logra leer una parte de todos los datos recolectados. En el caso de su investigación, los datos estaban presentes en cada archivo de secuenciación del mundo, sin embargo hasta ahora ninguna herramienta clínica la estaba mirando.

Así las cosas, muchas veces no hace falta una nueva herramienta clínica o un nuevo estudio para construir algo nuevo; hace falta hacerse las preguntas correctas. Para Angélica Álvarez, el enfoque debería ser: ¿Cómo podemos seguir mirando la información que ya tenemos y sin embargo, preguntarnos algo distinto?