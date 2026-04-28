“Nunca llegó”: Profesionales denuncian falta de pago por parte del Ministerio de Ciencia

Minciencias realiza anualmente convocatorias como parte de la Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

Estas iniciativas tienen como objetivo financiar proyectos científicos trabajados por grupos de investigación, universidades, fundaciones, entre otras instituciones.

El Ministerio realiza la invitación a grupos de profesionales que evalúan punto a punto la viabilidad, impacto y articulación de esas propuestas presentadas.

Caracol Radio conoció el caso de 3 de estos investigadores que, tras cumplir con sus funciones finalizando el año 2024, siguen sin recibir el pago asegurado por su trabajo.

Carlos Federico Álvarez, ingeniero agrónomo, especialista en Gestión Ambiental, maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, contó su caso en 6AM W.

“A finales de 2024 recibí invitación para participar en 2 convocatorias, se hizo toda la labor con el rigor técnico necesario [...] nos dicen que debemos esperar procesos internos del ministerio y que luego nos pagarían, pero a estas alturas no nos han pagado ni a mí ni ha varios investigadores que conozco”, expresó.

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Uno de los requisitos para hacer el desembolso del dinero es el pago oportuno de la planilla de seguridad social: “envié los soportes, el año pasado hice un par de PQRS en la página y dijeron que sí se habían leído las reclamaciones pero el pago nunca llegó”.

Caracol Radio consultó directamente con Minciencias esta denuncia y la de otros dos profesionales que compartieron casos similares.

A través de un comunicado escrito, la entidad aseguró que luego de un “análisis consolidado” de las convocatorias, se evidencia que el avance en los pagos está directamente relacionado con la radicación incompleta de la documentación por parte de los evaluadores, un aspecto que negó Carlos.

“Yo envié los documentos, incluso este año se volvieron a comunicar conmigo en enero, febrero, volví a enviar la papelería y nada”, expresó, agregando que sigue recibiendo invitaciones para participar en evaluaciones nuevas aún sin recibir los saldos pendientes.

El ministerio añadió en su texto de respuesta un llamado específico a los evaluadores para que radiquen y concluyan sus trámites para realizar los pagos pendientes.

Cifras

La cartera suministró a este medio los siguientes datos.

• Total evaluadores: 277

• Pagos realizados: 52 (19%)

• Pagos en trámite: 23 (8%)

• Documentación incompleta: 8 (3%)

• Evaluadores que no han radicado documentación: 194 (70%)

Lo que explican es que “estos datos muestran que cerca del 73% de los evaluadores presentan documentación incompleta o no han iniciado el proceso de radicación”.

Vale la pena recordar que en marzo de este año se conoció un llamado hecho por 136 miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia donde denunciaban que la entidad “estaba improvisando” ya que los recursos para cubrir estos proyectos, los cuales ya habrían sido aprobados, fueron destinados a otros centros del estado.