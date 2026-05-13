Los pioneros de la secuenciación rápida de ADN, reciben Premio Princesa de Asturias por su investigación. Foto: Getty Images

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros de la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala, han sido galardonados en España con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

Klenerman (Reino Unido, 1959) y Balasubramanian (Chennai, India, 1966), profesores en la Universidad de Cambridge, inventaron juntos la secuenciación de ADN de nueva generación (NGS), y cofundaron a finales del pasado siglo una empresa para que su tecnología estuviese al alcance de todo el mundo, actualmente Solexa-Illumina.

A ella también contribuyó el biofísico Pascal Mayer (Mosela, Francia, 1963), profesor asociado de la Universidad de Estraburgo que ha desarrollado su carrera en empresas privadas y que desarrolló un método de amplificación superficial del ADN que es clave para la secuenciación rápida del ADN.

El método NGS pasa por dividir el ADN en numerosos fragmentos pequeños que se inmovilizan en la superficie de un chip en la que, tras ser amplificados, son descodificados mediante técnicas de fluorescencia para, posteriormente, ser ensamblados mediante un programa informático capaz de secuenciar miles de millones de fragmentos en paralelo, hasta lograr la secuencia completa.

Rápido, barato y eficaz

Esta técnica, que posibilita que la secuenciación del genoma humano pueda hacerse en un solo día con un coste de menos de mil dólares -para hacerlo en el año 2000 se precisaron diez años y más de mil millones de dólares -, ha permitido importantes avances en el campo de la biomedicina, ya que se utiliza en diagnóstico y atención del cáncer, enfermedades raras e infecciosas o pruebas prenatales, y en el de la biología o ecología, ya que permite identificar a miles de organismos.

La técnica, presentada en el año 2000 tras una década y media de investigación, fue decisiva en la lucha frente al covid puesto que ha permitido identificar nuevas cepas de coronavirus y otros patógenos y ha posibilitado la creación de múltiples vacunas que se administran en todo el mundo.

La técnica NGS se ha convertido ya en el método de secuenciación genética más utilizado en el mundo, ha revolucionado la investigación en biología celular, biomedicina, medicina forense y ecología, ha abierto campos de investigación nuevos como el estudio del microbioma humano y ha dado lugar al primer secuenciador de nueva generación (MiSeq).

La candidatura de los tres impulsores de esta técnica fue propuesta por el bioquímico e inmunólogo estadounidense Philip Louis Felgner, Premio Princesa de Asturias de Investigación en 2021, y se impuso a las otras 55 que optaban a este galardón.

Según el acta del jurado, la nueva técnica ha sido merecedora del premio por haberse convertido “en una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada” y haber “impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología”.

En la pasada edición fue distinguida con este premio la genetista estadounidense Mary-Claire King por sus trabajos pioneros para la prevención del cáncer y su contribución a salvar millones de vidas.

En años anteriores fueron galardonados Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst, Jeffrey M. Friedan, Joel F. Habener y Svetlana Mojsov por el desarrollo de nuevos medicamentos que ayudan a controlar la diabetes y a combatir la obesidad; y Jeffrey Gordon, Peter Greenberg y Bonnie L. Bassler por sus logros en la búsqueda de nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a antibióticos.

Tercer galardón

El de Investigación Científica y Técnica ha sido el tercer premio en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el de Comunicación y Humanidades a la productora de animación japonesa Studio Ghibli, y la anterior, el de las Artes a la cantante estadounidense Patti Smith.

Aún quedan por fallarse los premios Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año llegan a su cuadragésimo sexta edición, se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo (norte de España).

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una reproducción de una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.