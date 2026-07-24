¿fragilidad tecnológica en el Invima?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) confirmó restablecimiento de sus servicios tecnológicos tras falla en centro de datos. anunció la recuperación de sus plataformas digitales luego de una contingencia provocada por una falla imprevista en la infraestructura eléctrica de su centro de datos institucional.

“La novedad afectó temporalmente la disponibilidad de algunos servicios informáticos y, en consecuencia, el desarrollo de trámites asociados a los procesos misionales del Instituto”, explica la autoridad sanitaria.

Según el Invima, desde el momento en que se presentó la falla, equipos técnicos especializados trabajaron de manera continua para recuperar la infraestructura tecnológica, validar la integridad de las bases de datos y restablecer progresivamente las aplicaciones misionales, priorizando la seguridad de la información.

El incidente encendió las alarmas debido a lo grave que es que falle la base tecnológica de la entidad. La caída del centro de datos no solo dejó ver lo frágil que puede ser su sistema ante un fallo eléctrico, sino que puso en riesgo la seguridad y disponibilidad de datos muy importantes para el país, afectando directamente la vigilancia de la salud y el movimiento del comercio exterior

El impacto y el problema de esta situación es que alcanza áreas relacionadas con alimentos, trámites, licencias, registros y otros bienes relacionados a vigilancia sanitaria.

En días anteriores la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) ya había informado su posición ante esta situación y subrayó la importancia de garantizar la estabilidad del sistema frente a productos perecederos que requieren inspección urgente.

La contingencia alcanza operaciones relacionadas con alimentos, suplementos dietarios, dispositivos médicos y otros bienes sujetos a vigilancia sanitaria. La prolongación de la falla aumenta la preocupación por las mercancías perecederas, sensibles o consideradas de interés sanitario que permanecen sin poder movilizarse.

Frente a esta situación, el Invima implementó un plan de choque con el propósito de mitigar el impacto y agilizar la normalización de los trámites represados. Entre las medidas adoptadas se encuentran el refuerzo de la capacidad operativa con funcionarios territoriales y la realización de jornadas extraordinarias de trabajo, incluyendo fines de semana y días festivos.

Asimismo, se dio seguimiento prioritario a las solicitudes relacionadas con mercancías perecederas o de alto impacto para el comercio exterior, e incluso se gestionaron autorizaciones manuales de exportación en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La entidad indicó que mantendrá un acompañamiento permanente a los usuarios mediante sus canales oficiales de atención, así como la disponibilidad de guías, videotutoriales para herramientas como SivicosAPP y jornadas de capacitación en las regiones.

“se adelanta la evaluación técnica correspondiente para establecer las causas de la contingencia y fortalecer sus mecanismos de continuidad operativa, redundancia tecnológica e infraestructura, con el propósito de seguir garantizando la prestación oportuna, segura y confiable de sus servicios”, aseguró la agencia reguladora.