Psiquiatras rechazan usar salud mental para desacreditar personas tras declaraciones de Petro

La Asociación Colombiana de Psiquiatría recordó que los diagnósticos psiquiátricos y la historia clínica están protegidos por la reserva médica y advirtió que utilizarlos para descalificar personas alimenta el estigma y vulnera derechos.

La controversia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Angie Rodríguez motivó un pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP), que rechazó el uso de la salud mental como herramienta de desacreditación en el debate público y recordó que los diagnósticos psiquiátricos y la historia clínica hacen parte de la intimidad de los pacientes y están protegidos por la reserva médica.

El pronunciamiento fue divulgado en medio del debate que surgió tras las afirmaciones del mandatario sobre la salud mental de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Aunque la ACP no menciona nombres en su comunicado, sí recordó que la salud mental no puede utilizarse para cuestionar la capacidad moral, intelectual o profesional de una persona.

“La salud mental no es un argumento de desacreditación” indicó la Asociación.

En el documento, la Asociación fue enfática en señalar que ninguna condición relacionada con la salud mental puede convertirse en un argumento para desacreditar a una persona.

“La salud mental no es un argumento de desacreditación. Los diagnósticos psiquiátricos no definen el valor, la competencia ni la integridad de quienes los reciben”, señaló el gremio.

La ACP también reiteró que la historia clínica está protegida por el derecho fundamental a la intimidad y por el secreto profesional, por lo que su contenido no debe divulgarse ni utilizarse como herramienta de señalamiento o estigmatización.

El riesgo de usar la salud mental en el debate público

La Asociación advirtió que emplear la salud mental como elemento de descalificación en escenarios públicos refuerza los prejuicios contra quienes viven con trastornos mentales y puede tener consecuencias sobre el acceso a la atención médica.

Según explicó, este tipo de discursos desincentiva que muchas personas busquen ayuda profesional por temor a ser discriminadas o señaladas, además de afectar derechos fundamentales como la dignidad, la privacidad y la igualdad.

El gremio insistió en que los trastornos mentales son enfermedades que requieren atención médica basada en evidencia científica y no pueden convertirse en herramientas de confrontación política o de debate público.

Llamado a un debate responsable

Con lo anterior y ese orden de ideas, la Asociación Colombiana de Psiquiatría hizo un llamado a dirigentes políticos, líderes de opinión, medios de comunicación y ciudadanía para mantener un debate público respetuoso, basado en la evidencia científica y libre de estigmas contra las personas con trastornos mentales.

El gremio concluyó que proteger la salud mental también implica defender la dignidad y la privacidad de los pacientes, y reiteró que ningún diagnóstico médico puede convertirse en un argumento para desacreditar o discriminar a una persona.