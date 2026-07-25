Caso Yulixa Toloza: Señalan a alias “Leo” de ordenar arrojar el cuerpo de la mujer

La Fiscalía General de la Nación reveló la identidad del hombre conocido como alias “Leo”. Se trata de Leodelvis Acosta Rodríguez, el anestesiólogo que habría participado en la decisión de arrojar el cuerpo de Yulixa Toloza, de 52 años, tras la intervención estética que le causó la muerte. Acosta Rodríguez, de presunta nacionalidad cubana, es hoy el único de los implicados que permanece prófugo de la justicia.

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Abogado pide agilizar su captura

El abogado de la familia, Juan Camilo Caicedo, pidió a la Fiscalía acelerar la judicialización y captura del anestesiólogo, y solicitó la expedición de circulares de Interpol para facilitar su ubicación. “Él debe responder como presunto autor del homicidio doloso y la desaparición de la señora Yulixa”, afirmó. El defensor señaló que, de confirmarse que se encuentra en Venezuela, sería factible solicitar su extradición, e insistió en que Acosta Rodríguez debería responder ante la justicia incluso si es juzgado en ausencia.

La construcción del crimen

Lo que debía ser un procedimiento estético en el sur de Bogotá terminó en un homicidio. Según Medicina Legal, la muerte de Toloza fue violenta y ocurrió durante una liposucción de abdomen y dorso realizada en el establecimiento clandestino Beauty Láser M.L. La necropsia determinó que el cuerpo presentaba un embolismo graso generalizado en los pulmones, palidez por anemia aguda, hematomas profundos en la región lumbar, 13 heridas con objeto cortopunzante y fracturas costales, indicio de un trauma contundente severo en el tórax.

El plan para su desaparición

Tras su muerte, se puso en marcha un plan para desaparecer el cuerpo, que finalmente fue hallado en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Por estos hechos, la Fiscalía llamó a juicio a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, acusados de favorecimiento agravado y ocultamiento de material probatorio; se presume que trasladaron el vehículo utilizado para mover el cadáver hasta Cúcuta con el fin de deshacerse de la evidencia.

Los implicados

Los otros tres implicados en el caso —María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético; su pareja, Edinson José Torres, quien administraba el lugar, y Eduardo David Ramos, señalado de participar en la intervención— se encuentran bajo custodia en Venezuela, a la espera de un trámite de extradición.