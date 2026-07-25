Banco Contactar lanza “Bioclima” para ayudar a productores a enfrentar El Niño

Frente a la intensificación de las sequías y la creciente variabilidad climática que afectan a la producción agropecuaria en Colombia, Banco Contactar presentó Bioclima, una solución integral diseñada para apoyar a los productores rurales en la gestión del recurso hídrico y en la adopción de tecnologías que aumenten la resiliencia de sus actividades productivas.

Bioclima combina financiamiento, beneficios en la tasa de interés y educación financiera con el objetivo de facilitar inversiones en sistemas de riego, riego por goteo, reservorios de agua y equipos destinados al ahorro y uso eficiente del recurso. La alternativa está orientada a proyectos como construcción de tanques y estanques de almacenamiento de agua y a mejoras productivas en cultivos sensibles a la sequía, como la caficultura, entre otros.

“Los productores colombianos conocen mejor que nadie las consecuencias de una sequía. Han visto cómo la falta de agua afecta la producción, incrementa los costos y pone en riesgo años de trabajo. Por eso creemos que la respuesta no puede ser únicamente reaccionar cuando aparecen las dificultades, sino generar herramientas que permitan anticiparse y prepararse para proteger su actividad productiva y asegurar su sostenibilidad en el tiempo”, afirmó John F. Linares, presidente de Banco Contactar en diálogo con Al Campo de Caracol Radio.

Además del componente financiero, Bioclima incorpora un programa de fortalecimiento de capacidades a través del chatbot Cuentas con Sentido, que entrega contenidos prácticos para apoyar la toma de decisiones y promover una mejor preparación frente a los desafíos climáticos. Según la entidad, este componente busca que los productores no solo accedan a crédito, sino que también desarrollen criterios técnicos y financieros para ejecutar proyectos más eficientes y sostenibles.

La iniciativa se enmarca en la campaña “Más Fuertes que El Niño”, estrategia de Banco Contactar orientada a fomentar la prevención, la resiliencia y la continuidad productiva en territorios históricamente expuestos a episodios de sequía y estrés hídrico. Con Bioclima, la entidad espera contribuir a la reducción de pérdidas productivas, optimizar el uso del agua y fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades rurales frente a condiciones climáticas cada vez más exigentes.

Ante el escenario climático actual —marcado por la escasez de agua y los impactos del Fenómeno de El Niño sobre cultivos y sistemas pecuarios—, programas como Bioclima buscan ofrecer respuestas que vayan más allá de la asistencia temporal, promoviendo inversiones estructurales y una gestión más eficiente del agua que permitan garantizar la sostenibilidad del sector agropecuario en el mediano y largo plazo.