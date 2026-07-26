La Guajira fortalece seguridad alimentaria en resguardo Wayuu con unidad avícola para 100 familias

Con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria, aumentar la producción local y generar empleos e ingresos estables, la Gobernación de La Guajira entregó una unidad productiva avícola con capacidad para 5.000 gallinas ponedoras al resguardo indígena Wayuu de Mayabangloma. La iniciativa beneficiará de forma directa a las 100 familias que conforman el resguardo y permitirá su participación activa en el proyecto.

La obra, financiada con recursos departamentales, incluye la infraestructura necesaria para su operación: tres galpones, una bodega, una oficina administrativa, un cuarto eléctrico, un sistema de energía fotovoltaica y la conexión a un pozo de agua. Además de las instalaciones, la entrega comprendió las aves, el suministro de alimento e insumos requeridos para el inicio de la producción.

Para garantizar la sostenibilidad y una administración adecuada del proyecto, las familias beneficiarias recibieron capacitaciones técnicas, ambientales, comerciales y socioempresariales. Estas formaciones buscan dotar a la comunidad de herramientas prácticas para la gestión productiva, el manejo sanitario de las aves, y la comercialización de los productos avícolas en la región.

Según información oficial, la unidad avícola proyecta incrementar en un 50% la oferta de productos avícolas en la zona. La ejecución del proyecto generó 35 empleos directos y aproximadamente 70 empleos indirectos, y estuvo a cargo del Cabildo Indígena del Resguardo de Mayabangloma.

Autoridades y líderes locales destacaron el proyecto como un paso importante para la seguridad alimentaria y la autonomía económica de las familias Wayuu, al tiempo que subrayaron la relevancia de combinar infraestructura con capacitación para asegurar resultados sostenibles en el tiempo.