La Guajira fortalece seguridad alimentaria en resguardo Wayuu con unidad avícola para 100 familias
La obra, financiada con recursos departamentales, incluye la infraestructura necesaria para su operación del proyecto en la región
Con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria, aumentar la producción local y generar empleos e ingresos estables, la Gobernación de La Guajira entregó una unidad productiva avícola con capacidad para 5.000 gallinas ponedoras al resguardo indígena Wayuu de Mayabangloma. La iniciativa beneficiará de forma directa a las 100 familias que conforman el resguardo y permitirá su participación activa en el proyecto.
La obra, financiada con recursos departamentales, incluye la infraestructura necesaria para su operación: tres galpones, una bodega, una oficina administrativa, un cuarto eléctrico, un sistema de energía fotovoltaica y la conexión a un pozo de agua. Además de las instalaciones, la entrega comprendió las aves, el suministro de alimento e insumos requeridos para el inicio de la producción.
Para garantizar la sostenibilidad y una administración adecuada del proyecto, las familias beneficiarias recibieron capacitaciones técnicas, ambientales, comerciales y socioempresariales. Estas formaciones buscan dotar a la comunidad de herramientas prácticas para la gestión productiva, el manejo sanitario de las aves, y la comercialización de los productos avícolas en la región.
Según información oficial, la unidad avícola proyecta incrementar en un 50% la oferta de productos avícolas en la zona. La ejecución del proyecto generó 35 empleos directos y aproximadamente 70 empleos indirectos, y estuvo a cargo del Cabildo Indígena del Resguardo de Mayabangloma.
Autoridades y líderes locales destacaron el proyecto como un paso importante para la seguridad alimentaria y la autonomía económica de las familias Wayuu, al tiempo que subrayaron la relevancia de combinar infraestructura con capacitación para asegurar resultados sostenibles en el tiempo.
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...