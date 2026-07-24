Cuatro empresas del Magdalena participan en Expocafé 2026

Santa Marta

El café producido en la Sierra Nevada de Santa Marta continúa ampliando sus fronteras. Cuatro empresas del Magdalena participan del 23 al 27 de julio en Expocafé Chile 2026, en Santiago, con el propósito de conectar su oferta con compradores internacionales, generar alianzas comerciales y avanzar en la apertura de nuevos mercados para el café del departamento.

Campo Café S.A.S., Café Divino S.A.S., Cuatro Aventureros S.A.S. y Ecolsierra Export S.A.S. BIC integran la delegación que representa al Magdalena, llevando cafés caracterizados por sus perfiles de taza, trazabilidad, prácticas sostenibles y el origen particular que les otorga la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Durante Expocafé, las empresas desarrollarán una agenda que incluye reuniones B2B, catas con compradores internacionales y ruedas de negocios, espacios orientados a establecer contactos comerciales y explorar canales de exportación directa. La participación de las cuatro compañías está vinculada a más de 220 familias caficultoras del Magdalena, fortaleciendo también las oportunidades económicas alrededor de la cadena productiva rural.