Liberan 25 tortugas marinas en el marco de la conmemoración de los 501 años de Santa Marta

Santa Marta

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG y la Fundación Museo del Mar – Mundo Marino, en alianza con el Ejército Nacional, realizaron la liberación de 25 tortugas marinas de la especie caguama en las playas del Batallón Córdova de la Primera División del Ejército, en el marco de la conmemoración de los 501 años de Santa Marta y la estrategia Agenda Azul de Corpamag.

La actividad reunió a las 16 candidatas a capitanas distrital del mar 2026, la capitana distrital 2025, María Paula Granados; y la representante de las Fiestas del Mar 2026 señorita Santa Marta, Marcela Vives, estudiantes de la institución educativa Los Manglares, autoridades militares y entidades aliadas quienes participaron en una jornada de educación ambiental orientada a fortalecer el compromiso ciudadano con la protección de la biodiversidad marina.

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“Hoy nos encontramos en la Primera División del Ejército conmemorando los 501 años de Santa Marta con la liberación de 25 tortugas marinas junto a las 16 Capitanas Populares del Distrito. Esta actividad busca visibilizar nuestra riqueza natural y enviar un mensaje a Santa Marta, a Colombia y al mundo de que, desde la ciudad más antigua de América”, dijo el director general de CORPAMAG, Alfredo Martínez.

La tortuga caguama cumple un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema marino, ya que contribuye al control de poblaciones de medusas y al mantenimiento de los arrecifes de coral.