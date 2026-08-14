Nueve puntos de prevención tendrá la Policía de Tránsito en las vías del Magdalena

El encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena, Capitán Ángel Ortíz, en diálogo con Caracol Radio, señaló que el objetivo es garantizar una movilidad segura y acompañar a los diferentes actores viales durante este fin de semana.

“Hemos reforzado nuestro pie de fuerza en todo el corredor vial, desplegando diferentes capacidades operativas. Tenemos instaladas nueve áreas de prevención vial sobre las vías nacionales de nuestro departamento”, explicó el oficial.

La Policía advirtió que entre las principales causas de siniestros en las carreteras del Magdalena están el exceso de velocidad, no mantener una distancia prudente, las maniobras peligrosas y el cansancio por permanecer durante varias horas al volante.

“Las principales causas de siniestros se han presentado por el exceso de velocidad, por no mantener la distancia prudente entre vehículos, por realizar maniobras peligrosas y también por el cansancio”, precisó el capitán.

Otro de los aspectos anunciados por la autoridad corresponde a la circulación de vehículos de carga de más de 3,4 toneladas. Para este puente festivo se levantó la restricción durante viernes y sábado, mientras que el lunes volverá a regir entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.

Ante el aumento de viajeros, la Policía recomendó revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol y realizar pausas activas durante recorridos extensos.

“Si vamos a transitar o a hacer recorridos extensos, realicemos también las pausas activas, esto nos permite evitar algunas situaciones durante el viaje”, agregó.

Finalmente, la Seccional de Tránsito recordó que los viajeros pueden comunicarse durante las 24 horas con su central de radio para consultar el estado de las vías y planificar sus desplazamientos.