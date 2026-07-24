Yeison Jiménez sigue presente con: “Mala de Profesión”, su primera canción inédita tras su muerte

La voz de Yeison Jiménez vuelve a escucharse con fuerza. Este 23 de julio fue lanzada “Mala de Profesión”.

La primera canción inédita del cantante colombiano publicada tras su fallecimiento el pasado 10 de enero, dando inicio a una nueva etapa en la que su legado musical continuará llegando al público.

Según informó su equipo de trabajo, el sencillo fue grabado, producido y dejado listo por el propio artista, quien además había planificado su lanzamiento antes de su muerte.

La publicación hace parte de una serie de canciones inéditas que Yeison alcanzó a registrar en vida y que serán presentadas progresivamente como homenaje a su memoria.

Compuesta por Yeison Jiménez, Simón Escobar Uribe, Guillermo Alejandro Ortiz Gómez y Andrés Felipe Álzate Ortiz, la canción conserva el estilo que convirtió al intérprete en uno de los referentes de la música popular colombiana: una historia de despecho acompañada por sonidos tradicionales como la vihuela, los requintos, el acordeón y las trompetas.

Seis meses después de su partida, el artista continúa siendo uno de los más escuchados del país.

Actualmente supera los cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que su catálogo acumula más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube, cifras que reflejan el impacto que sigue teniendo entre sus seguidores.

Cortesia: Paola España Ampliar Cortesia: Paola España Cerrar

El lanzamiento está acompañado por un videoclip desarrollado durante más de dos meses. En la producción participaron músicos de La Banda del Aventurero y, para recrear la imagen del cantante, se utilizó inteligencia artificial.

Un proceso realizado con la autorización de su familia y su equipo de trabajo. La producción aclaró que la voz que se escucha en la canción es completamente original y fue grabada por Yeison en vida.

A través de un comunicado, el equipo del artista aseguró que publicar este material representa el cumplimiento de uno de los deseos del cantante.

“Yeison dejó esta canción lista, grabada y soñada. Lanzarla es cumplir su voluntad y agradecer a un público que lo mantiene más vivo que nunca”, señalaron.

Con “Mala de Profesión”, el legado musical de Yeison Jiménez inicia un nuevo capítulo, permitiendo que las canciones que dejó preparadas continúen llegando a sus seguidores y mantengan viva la memoria de uno de los artistas más influyentes de la música popular colombiana.