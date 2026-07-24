XMOSIS: Se reúnen los fundadores de una de las bandas más legendarias del rock

La agrupación musical, fundamental para consolidación del rock colombiano y conocidos en su momento como Ekhymosis, regresa a los escenarios bajo el nombre de Xmosis, un proyecto adaptado al ahora que no perderá sus raíces.

Toby Tobón, productor, músico y guitarra líder de la agrupación, contó en 6AM W de Caracol Radio que su regreso está marcado por la esencia de sus sonidos, pero con una proyección importante al futuro.

“Lo lindo es que tenemos todavía un público que recuerda mucho todas estas canciones y que nuestra misión ahorita es ayudarles a identificar que somos nosotros, digamos, las viejas caras que vamos a regresar con esos clásicos y con música nueva”, dijo.

El próximo sábado 1 de agosto, el Teatro Pablo Tobón Uribe será el espacio en el que se vivirá el reencuentro con su público.

“Ya que estamos haciendo conciertos y queremos salir a tocar, nos parecía chévere que la gente reconozca que somos XMOSIS. Somos los creadores de aquellos clásicos”, puntualizó.

En este concierto, José Lopera (batería), Andy García (bajo y coros), Sebastián Yepes (voz) y Toby, revivirán canciones que hicieron historia, compartirán sus nuevas composiciones y revivirán el legado de una de la que es una de las agrupaciones más influyentes del rock nacional.