En Quindío faltan 50.000 contribuyentes por pagar impuesto vehicular, el plazo vence el 31 de julio

Armenia

En el Quindío, faltan 50.000 contribuyentes para pagar el impuesto vehicular cuyo plazo vence en una semana, el 31 de julio.

A solo ocho días para que venza el plazo estipulado en el calendario tributario departamental, desde de la Secretaría de Hacienda, reitera la invitación a los propietarios de vehículos matriculados en el departamento a realizar el pago de esta obligación antes del próximo viernes 31 de julio de 2026.

Andrés Olarte, director tributario de la Secretaría de Hacienda del departamento fue claro en manifestar “Es importante que todos los oyentes conozcan que la sanción mínima que se genera el día siguiente del vencimiento son 262.000 pesos. Entonces, hay motos que pagan impuesto de 15.000, 17.000, 20.000 pesos y por un olvido, se generan 200 000, o sea, que con lo que tenía que pagar 20000, al día siguiente son 250 000, es decir, 10 veces lo que tenía que pagar inicialmente.

Y explicó” A la fecha tenemos más de 50.000 contribuyentes que están pendientes de pago de una de una de una población total de 143.000, faltan 50 000, eso quiere decir que han pagado cerca de 90 000 contribuyentes, pero hay 50.000 que tenemos pendientes.

Ojo si no hizo el traspaso de su vehículo

No solo eso, sino hacer un llamado es, muchas veces uno hace los negocios con los vehículos y se olvida de ellos, entrego el documento con cartas abiertas, yo asumo que el traspaso se hizo, el traspaso no se hace ante los organismos, el vehículo sigue apareciendo a nombre de quién vendió, pero no hizo el traspaso y le sigue corriendo los intereses.

Entonces, además de venir a recordar la fecha de pago es, revise cómo están los negocios que usted hizo que está seguro que no legalizó, porque nos encontramos en el día a día que hay personas que llegan, “Mira, pero ¿por qué está nombre mío si yo lo vendí. Si usted lo vendió, pero no hizo el traspaso y tributariamente sigue apareciendo a nombre suyo.” Entonces, este tipo de situaciones, queremos contarlo a la gente.

El funcionario recordó “tenemos diferentes canales de pago porque no es solo la fila de la tesorería departamental, puede ser, Banco Davivienda en todo el país, Banco de Occidente en todo el país, Efecty y pueden realizar los pagos a través de la página de la gobernación del Quindío.

Tenga en cuenta para que no sean estafados

El director tributario sobre el pago en línea hizo un llamado urgente para evitar ser estafados, “los contribuyentes deben digitar en el buscador de internet www.quindio.gov.co, ahí hay un enlace para el pago del impuesto vehicular, porque qué hemos evidenciado, que la gente puede entrar a Google y decirle, impuesto vehicular Quindío y han aparecido páginas falsas donde la gente ha realizado los pagos pero no es la página oficial por eso reiteramos digitar la página para evitar las estafas.

Desde la administración departamental hace un llamado a los contribuyentes para que no posterguen el trámite, advirtiendo sobre las consecuencias económicas que genera el incumplimiento. A partir del 1 de agosto, la sanción por extemporaneidad se calcula en un 5% por mes o fracción de mes sobre el valor total del impuesto.